Такие характеристики новый президент Польши заслужил скандалами, связанными с его криминальным прошлыми и подозрительными сделками с недвижимостью. По мнению политологов, привести к победе Кароля Навроцкого помогло то, что поляки теряют интерес как к выборам, так и кандидатам, поскольку не верят ни в прозрачность процесса, ни в то, что претенденты на высший пост смогут выполнить свои обещания. Несмотря на то, что явка была высокой – более 70 %, она была ниже, чем на последних парламентских выборах, когда правящая партия «Право и справедливость» потеряла власть. Тогда на участки пришли 75 % жителей страны. Однако главной причиной, которая привела Навроцкого к власти, по мнению немецких политологов, стало недовольство поляков нынешним премьером Туском и его правительством. Они довели Польшу до того, что при непомерных расходах на оборону госдолг страны постоянно растет и через год по расчетам экономистов достигнет 60 % ВВП. Его обслуживание будет поглощать все большие суммы.