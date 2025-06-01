Поляки оказались «в плену» политиков? Подробности электоральной мясорубки в Польше

Напряженные выборы в Польше заставляют Европу быть готовой к новому потрясению. Об этом еще накануне второго тура выборов президента Польши заявляли СМИ. Напомним, 1 июня в соседней стране проходит голосование. И, по оценкам экспертов, этот день станет своего рода референдумом «о роли Польши в Европе» и «поддержке соседней Украины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше В польском обществе существует глубокий раскол по вопросу о том, за кого все-таки ставить галочку. Опросы показывают, что кандидат на высший пост от польского правительства – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – идет ноздря в ноздрю с Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость». Разрыв в первом туре 18 мая оказался меньше, чем ожидалось. Тшасковский лидировал с минимальным перевесом. В каком направлении пойдет Польша и почему выбор будет иметь «огромные последствия для континента» – разбирались наши корреспонденты.

Электоральная мясорубка включилась. В меню – фляки по-варшавски. Хоть на таймере до полного приготовления этого геополитического блюда еще почти 2 часа, участки голосования еще работают, вкус его уже вполне предсказуем. А учитывая, что самим полякам, в общем-то, и выбирать было не из чего, это как выбрать из двух зол, такой выигрыш, очевидно, станет проигрышем для простого народа.

– А что вы думаете о втором туре?

– А я ничего не думаю, мне на них… Электоральный хаос не только в головах поляков, но и в процессуальном плане. И здесь не без сюрпризов. Уже за первые часы голосования полиция зафиксировала 87 правонарушений. Самые распространенные – агитация и беспорядки.

Сильвестр Марциняк, глава национальной избирательной комиссии Польши:

Могу сказать, что во втором туре нарушений зафиксировано больше, чем в первом. Один случай может быть связан с преступлением, подозрение на причинение вреда имуществу. 88 сообщений касаются правонарушений, 77 из которых связаны с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров. 60 случаев являются правонарушениями по Избирательному кодексу – агитация во время избирательной тишины.

Польское народное творчество захлестнуло и избирательные участки. На них были замечены странности с урнами. Так, старая разорванная бумажная пломба с первого тура голосования осталась на месте, а новую просто приклеили сбоку. Похоже, что никакой защиты от вбросов и нет. Но поляки все давно понимаю, ведь не им выбирать. «Радужный Рафал против сутенера Кароля» – так поляки говорят о втором туре президентских выборов. Оба кандидата идут ноздря в ноздрю, это показал и первый тур выборов, и проведенные накануне опросы. Но вот в чем абсолютно одинаковы претенденты на президентское кресло – так это в скандалах.

Не успела утихнуть буря после того, как Навроцкий на теледебатах принял подозрительное вещество, как он вновь стал главным героем грязной истории. Как выяснилось, в начале 2000-х этот политик занимался сутенерством. Об этом факте сообщили польские СМИ. Но развратный стиль жизни будто вдохновляет сторонников Навроцкого.

Вот один из таких: полуголый на крыше авто пляшет под политические песни.