Прямой эфир

В Польше зафиксированы многочисленные нарушения на выборах президента

07 июня 2025 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Сомнения поляков в прозрачности процесса голосования на прошедших президентских выборах стали приобретать реальные основания. В правительство поступило такое количество жалоб на подозрительные ошибки при подсчете голосов, что премьер Дональд Туск вынужден был обратиться в избирком с требованием проверить каждый такой факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше зафиксированы многочисленные нарушения на выборах президента-2

Только официально подобных инцидентов зафиксировано несколько сотен. А незарегистрированных может быть в разы больше. И вот речь уже идет о попытке фальсификации выборов. Есть также сведения о многочисленных фактах присвоения комиссией голосов одного кандидата другому. Яркий пример – ситуация в Кракове. Там в протоколах некоторых окружных комиссий поддержка Кароля Навроцкого по сравнению с первым туром, значительно выросла. А иногда наблюдалось просто невозможное – увеличение голосов на 200 %. «Избирательное чудо» – так местные СМИ называют произошедшее. Похожая ситуация зафиксирована как минимум в трех воеводствах. Верховный суд Польши уже получил 21 протест против итогов выборов президента и они продолжают поступать.

# Польша # Выборы в Польше

Другие новости рубрики

Все новости
Норвегия разгромила Италию в квалификации ЧМ-2026
07 июня 2025 10:05

Норвегия разгромила Италию в квалификации ЧМ-2026

США проведут ревизию госконтрактов с Маском
07 июня 2025 09:52

США проведут ревизию госконтрактов с Маском

Более 14 тысяч человек пострадали в первый день Курбан-байрама в Турции
07 июня 2025 09:35

Более 14 тысяч человек пострадали в первый день Курбан-байрама в Турции