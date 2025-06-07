В Польше зафиксированы многочисленные нарушения на выборах президента

Сомнения поляков в прозрачности процесса голосования на прошедших президентских выборах стали приобретать реальные основания. В правительство поступило такое количество жалоб на подозрительные ошибки при подсчете голосов, что премьер Дональд Туск вынужден был обратиться в избирком с требованием проверить каждый такой факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только официально подобных инцидентов зафиксировано несколько сотен. А незарегистрированных может быть в разы больше. И вот речь уже идет о попытке фальсификации выборов. Есть также сведения о многочисленных фактах присвоения комиссией голосов одного кандидата другому. Яркий пример – ситуация в Кракове. Там в протоколах некоторых окружных комиссий поддержка Кароля Навроцкого по сравнению с первым туром, значительно выросла. А иногда наблюдалось просто невозможное – увеличение голосов на 200 %. «Избирательное чудо» – так местные СМИ называют произошедшее. Похожая ситуация зафиксирована как минимум в трех воеводствах. Верховный суд Польши уже получил 21 протест против итогов выборов президента и они продолжают поступать.