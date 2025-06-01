В Польше стартовал второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8 утра по минскому времени и будут открыты до 9 вечера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 июня станет известен итог самой грязной и скандальной кампании в истории Польши, где выбор между двумя кандидатами превратился в борьбу без правил.

По итогам первого тура за кресло президента сражаются мэр Варшавы Рафал Тшасковский и оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий. Согласно последним опросам, между ними сохраняется абсолютное равновесие рейтингов поддержки, а значит, предугадать победителя невозможно. И тем не менее даже в день тишины, накануне второго тура, когда запрещена любая агитация за кандидатов, были жалкие попытки хоть как-то повлиять на электорат. Одним из ярких примеров стала предвыборная акция сторонника Навроцкого, который танцевал полуголым на крыше автомобиля под политические песни. Отыграться успели и на Тшасковском. Некие монахини осквернили могилы родственников мэра Варшавы. Сначала семьи получали анонимные письма с угрозами и обвинениями в поддержке «недостойного» кандидата. А после обнаружили плакаты его оппонента Навроцкого на фасадах домов и памятниках. В таких условиях апокалипсиса людям придется сделать выбор далеко не за Польшу. Эксперты уверены: кандидаты-пустышки были выставлены на витрину Брюсселем и Вашингтоном, что привело польское общество к глубокой поляризации.