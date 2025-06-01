В Польше проходит второй тур президентских выборов, и, понятное дело, что не без привычных «сюрпризов». За первые часы голосования полиция зафиксировала 87 правонарушений. Самые распространенные – агитация и беспорядки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в городке Воломин неизвестные буквально уничтожили плакаты кандидата Рафала Тшасковского. Его противники решили креативно «обновить» предвыборные баннеры, сделав его кампанию по-настоящему честной в плане лозунгов: «Рафал Тшасковски – продвижение ЛГБТ плюс в каждой школе», «Польская армия в Украине»; «Зеленая сделка в твоем доме». Польское народное творчество захлестнуло и избирательные участки. На них были замечены странности с урнами. Так, старая разорванная бумажная пломба с первого тура голосования осталась на месте, а новую просто приклеили сбоку. Возникает вопрос: неужели в этот раз защита от вбросов не предусмотрена? Хотя сами поляки давно понимают: у них никакого выбора нет. Все решат за них.

У Навроцкого 50% поддержки. Это потрясающе, не правда ли? Куча скандалов, и так быстро реабилитировался. Сайт с голосованием по их рейтингу уже давно не открывается, видимо, боты атаковали. «Польша – прежде всего, поляки – прежде всего» – это самый тупой лозунг, который может только быть.

Сами бюллетени пестрят разного рода насущными переживаниями голосующих. Учитывая, что сейчас на польских выборах идет открытая борьба Брюсселя в лице Тшасковского и Вашингтона на стороне Навроцкого, люди дописывают на листках еще одного кандидата, которого зовут «Свободная Польша».

Самое главное – внешняя политика. Мы не можем смотреть в обе стороны, на США и ЕС, рассчитывать только на помощь США – это недальновидно. Кто-то всегда может подвести, никогда нет гарантии, что кто-то нам поможет.

Все эти инциденты – лишь малая часть того, что происходит на польских выборах, где честность давно уступила место грязным трюкам и манипуляциям. Так, некие монахини осквернили могилы родственников Тшасковского. Сначала семьи получали анонимные письма с угрозами и обвинениями в поддержке «недостойного» кандидата. А после обнаружили плакаты его оппонента Навроцкого на фасадах домов и памятниках. Ну и чего стоит предвыборная акция сторонника Навроцкого, который танцевал полу-голым на крыше автомобиля под политические песни.