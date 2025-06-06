Поляки недовольны итогами выборов президента – опрос

Поляки признаются, что очень разочарованы тем, что высший пост в стране занял Кароль Навроцкий – представитель оппозиционного блока. По их мнению это не тот человек, который достоин быть президентом. В основном из-за далеко не безупречной репутации. Людей испугали неприглядные факты о Навроцком, которые всплыли в ходе предвыборной кампании. Это криминальное прошлое, скандалы с покупкой недвижимости и подозрение в употреблении запрещенных веществ. При этом, 39 % опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Они голосовали как раз за Навроцкого. Однако экспертов удивило число поляков, которых и сами выборы, и их итоги оставили абсолютно равнодушными. Почти 25 % респондентов безразлично, кто будет управлять страной. Они не верят в то, что процесс голосования был прозрачным, и что кандидаты будут выполнять свои обещания.