«Во втором туре нарушений зафиксировано больше, чем в первом» – ЦИК Польши

В Польше продолжается ожесточенная битва за власть. 1 июня – второй тур президентских выборов столкнул лицом к лицу мэра Варшавы Рафала Тшасковского и оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого. Согласно последним опросам, их шансы равны и исход выборов остается непредсказуем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне безнадежности обоих кандидатов электорат пытается хоть как-то продолжить борьбу за свои взгляды. По этой причине всего за полдня голосования Национальная избирательная комиссия зафиксировала порядка 88 правонарушений. Самые распространенные – агитация и беспорядки.

Сильвестр Марциняк, глава Национальной избирательной комиссии Польши:

Могу сказать, что во втором туре нарушений зафиксировано больше, чем в первом. Один случай может быть связан с преступлением – подозрение на причинение вреда имуществу, 88 сообщений касаются правонарушений, 77 из которых связаны с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров, 60 случаев являются правонарушениями по Избирательному кодексу – агитация во время избирательной тишины.