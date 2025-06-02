Полякам пришлось выбирать между двух зол – Петровский

Петр Петровский, политолог: Полякам пришлось выбирать между одним злом и вторым злом. Минимальный процент две партии с 2005 года набрали. Большинство, что пошло голосовать и выбирать, во втором туре выбирало меньшее зло. Пришлось выбирать вот это. Почему? В разные корзины: никто не хочет бюрократию и европейский вот этот бетон иметь.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы в очередной раз увидели шоу, которое демонстрировалось на весь мир. Это сегодняшнее такое лицо выборов и демократии «по-западному», когда каждый друг друга поливает грязью, когда каждый чуть ли не рассказывает, какой он там плохой, и все говорят: «Смотрите, парень очень самобичует себя, значит, вроде нормальный, видит свои недостатки». Ладно, Бог с ним.

Но здесь еще, на мой взгляд, более такой глобальный подход и взгляд должен быть. Мы опять видим столкновение, мы видим опять коалицию европейских государств в лице Евросоюза и Великобритании с одной стороны, которые продавливают свою политику, в том числе с учетом возможного постановкой к власти или продвижения к власти своего ставленника, и видим позицию американцев – действующая администрация сегодня, которая настроена в определенной степени на нормализацию, но ей нужен союзник. Польша как была, так и есть, и так и будет плацдармом, к сожалению. И здесь действительно согласен, ничего не поменяется в отношении, потому что и тот, и этот – русофобы.