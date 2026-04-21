Лукашенко объяснил, почему США ведут переговоры с ним, а не с беглой оппозицией

Значительная часть беседы была посвящена, в том числе, вопросам межгосударственных связей и внутренней повестки. Глава государства заявил, что в основе его политики будет лежать борьба за справедливость. В свою очередь, Рик Санчес отметил, что на Западе хорошо известна жесткая позиция белорусского лидера по отношению к коррупции, которую даже называют его профессиональной этикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я над этим долго думал. То, что на всех выборах я побеждал, – это точно. Полтора-два процента, или полпроцента, если там в 85 или 87 процентах что-то было, – я об этом даже не знаю. Но выборы проводят конкретные люди. И я так думал, что, ну, может быть, где-то кто-то там схимичил на полпроцента. Ну не 87, не 85, будет 84 %, что это меняет? Если говорить о выборах. Для меня это важно, потому что за процентами стоят конкретные люди.

Поэтому я категорически не согласен с утверждением, что я фальсифицировал выборы и захватил власть. Нынешние социологические исследования показывают, что у меня доверие людей значительно выросло, даже после последних выборов. Это никто не оспаривает, даже наши беглые, ни американцы, ни европейцы. Почему американцы пошли со мной, человеком, «фальсифицировавшим» выборы, почему пошли на переговоры? Потому что они знают реальную картину. Они знают, кто управляет этой страной, реально. И какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком жестоко, это слишком самонадеянно. Так не будет. Они это понимают. Поэтому они разговаривают реально с властью, которая имеет здесь власть.