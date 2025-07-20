Безработица, инфляция, пустые полки: как Беларусь отводили от пропасти 90-х. Первые выборы Президента

Без сильного лидера невозможно удержать страну. В этом белорусы убедились на собственном опыте. Ровно 31 год назад, 20 июля 94-го, Александр Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В своей первой президентской речи Александр Лукашенко подчеркивал, что глава государства должен постоянно быть на связи с народом, и пообещал следовать этим установкам. Что он и делает все эти годы. Это политические кредо нашего лидера. Хотя в 90-е стать Президентом – это было то еще испытание. Страна была в сложной политический и экономической ситуации. Давление оказывали и на молодого кандидата. На тот момент Лукашенко было всего 39 лет. В политике он был новичком, а в избирательной гонке считался темной лошадкой. Элиты были уверены, что он не победит.

В далеком 94-м тогда еще только вступающему в должность главы государства первому Президенту суверенной Беларуси досталась страна в сложный период. Спад производства, инфляция в 1700 %, рост безработицы, сельское хозяйство отброшено на 20 лет назад, ценники в магазинах меняются по несколько раз в день.

Владимир Дражин, заместитель премьер-министра Беларуси (2001-2005 гг.):

Страна медленно угасала. Производство снижалось, падение было до 40 %. Росла безработица. Не было стабильной реализации продукции. И, конечно, годы были очень напряженные. И Александр Лукашенко это все понимал. Отвести народ от пропасти он пообещал сразу уже в своей предвыборной программе, лаконичной, но предельно конкретной. А потом, тоже сразу после избрания, приступил к конкретным делам. Все вместе мы начали создавать страну мечты.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сделать президентскую республику – абсолютно правильный и верный ход. Потому что такой тяжелый социально-экономический, общественно-политический кризис всегда требует концентрации власти. Чтобы вывести страну из кризиса и обеспечить ее дальнейшее успешное развитие.

Все понимали, только сильная власть, способная принимать решения быстро, спасет страну. Поэтому и сделали такой судьбоносный выбор. Выбрали того, кто был кандидатом из народа и для народа. Уже в 1994-м была утверждена программа неотложных мер по выходу белорусской экономики из кризиса. В итоге Беларусь одной из первых среди стран СНГ преодолела последствия экономического коллапса, вызванного распадом СССР. Работа велась по всем направлениям. Внешняя политика, экономика, социальная сфера. Начали, как уже тогда скажут, строить социально ориентированную модель.

Владимир Дражин:

Появились программы такие, как «Дети Беларуси», «Молодежь Беларуси», «Женщины Беларуси», «Здоровье народа». И я вспоминаю, как мы только подходили к тому, чтобы внедрить 44 социальных стандарта, которые обеспечивали стабильность на рынке услуг по отношению к социальной сфере. Строилось жилье. Вспоминаю, что в 2006 году впервые мы вышли на строительство 4 миллионов квадратных метров жилья. Это были последовательные и продуманные шаги, хорошие плоды принятых именно тогда решений мы пожинаем сегодня, в том числе тех, в которые в свое время никто даже не верил.

Возьмем, к примеру, внешнеполитический вектор. Сегодня о белорусско-российской дружбе даже напоминать не нужно. Александр Лукашенко взял курс на союз с Россией с первых дней президентства. Если еще в начале 90-х эту идею воспринимали скептически, то по выступлению нашего Президента в Государственной думе в 99-м году сразу стало понятно. С хорошими перспективами союза двух стран согласились, если не все, то уж точно многие.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, депутат Государственной думы Федерального Собрания России:

На мой взгляд, это была не просто гениальная идея, это был в то время очень смелый и решительный шаг. Но, учитывая, что в той же думе сидели те, кто рвал союз на части – никакого энтузиазма, скорее возражали, им доказывали: все разошлось, зачем снова, куда мы идем и так далее.

Основной торговый партнер, крупнейший экспортный рынок. Доля России в товарообороте нашей страны стабильно превышает 50 %. 26 лет спустя все в той же российской Госдуме аплодисменты во время речи белорусского Президента тоже будут звучать не раз. Лукашенко: Россия никогда не потеряет Беларусь.

Больше 30 лет дружим с еще одним мировым игроком. Уже в Азии прошли путь от признания до зрелого партнерства высшего уровня. В начале 90-х на тот момент невидные перспективы сотрудничества с Китаем разглядел тогда еще депутат Александр Лукашенко.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Президент нашей страны еще в начале 90-х годов, будучи депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, первый раз посетил Китай. Он тогда изучал правовой режим свободных экономических зон. И тогда он сказал историческую пророческую фразу «Будущее за Китаем». Вот тогда в это у нас никто не поверил, а сегодня мы видим, что наш лидер оказался прав.

Одним словом, всестороннее всепогодное стратегическое партнерство. Именно так эксперты сегодня называют белорусско-китайскую дружбу. Дружбу, которая только крепнет благодаря непрекращающимся личным контактам двух лидеров. Подтверждений долго искать не нужно. Достаточно вспомнить уникальный формат недавнего визита Александра Лукашенко в Китай. Белорусского лидера Си Цзиньпин встречает дома, в своей резиденции. Это такая семейная встреча в узком кругу как знак особого уважения и дружбы. Лукашенко подвел итоги визита в КНР.

И ведь вместе с китайскими партнерами сегодня даже делаем легковой автомобиль. Мечта, которая стала реальностью без преувеличения. Символическое нажатие кнопки – и поехали. Меньше чем за 10 лет это авто полюбили. Даже невооруженным глазом видно, по дорогам страны колесят новички, выпущенные на борисовском заводе. Конечно, так стало не сразу. К высокому спросу пришли. В итоге в 2024 году выпустили и продали больше 90 тысяч автомобилей. Причем только 25 тысяч из них реализовали в Беларуси. Основной рынок российский. В планах выйти на Кыргызстан, Армению, Казахстан. Тем более 2024 год стал своеобразной проверкой. Спрос резко возрос. Сейчас с очередями справились.

Наталья Харькова, заместитель директора по маркетингу и продажам СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Была запланирована модернизация производства для увеличения мощности производимой продукции. На сегодняшний день в цехах сварки и окраски завершен монтаж оборудования, который увеличивает мощность производства практически в два раза. Ну и сейчас проходят пусконаладочные работы.