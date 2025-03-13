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ЦИК Беларуси на следующей неделе объявит дату инаугурации Лукашенко

13 марта 2025 20:08
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Центральная избирательная комиссия Беларуси объявит дату инаугурации Александра Лукашенко на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно Конституции, глава государства вступает в должность после принесения присяги в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее 2 месяцев со дня избрания Президента.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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