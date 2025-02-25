«Это очень полезный опыт». Вспоминаем, как прошёл первый в истории Беларуси единый день голосования

В политическом календаре Беларуси знаковая дата. Ровно год назад впервые прошел единый день голосования. Были избраны новый состав Палаты представителей и депутаты местных советов. Таким образом белорусы поддержали курс на суверенное развитие страны с сохранением социально ориентированного характера государственной модели и миролюбивой внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марина Кишкурно – о перезагрузке системы госуправления.

Проведение единого дня голосования стало одним из наиболее важных этапов эволюционного преобразования политической системы Беларуси. Норма о введении ЕДГ приветствовалась как экспертами, так и обществом в целом. Это позволило привлечь дополнительный интерес избирателей к локальным выборам и оперативно сформировать депутатский корпус всех уровней.

Георгий Хлебович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, год назад, когда мы пришли в Палату представителей, наверное, это чем-то схоже, как со школой, как первый раз в первый класс. Испытывали огромное волнение в этом зале, находясь на первом собрании, когда избирались руководители комиссий, руководитель Палаты представителей и заместитель. И мы не совсем понимали даже объем своей работы. Все люди пришли из разных профессий. Я, допустим, был врачом. Наверное, это правильно, потому что мы можем позволить консолидировано выразить мнение по целому ряду вопросов.

Единый день голосования положил начало перезагрузке всей системы государственного управления. Эта модернизация подразумевала под собой повышение роли парламента и других органов власти. Спокойный и цивилизованный ход голосования, равно как и его итоги, убедительно показали сплоченность нашего общества. Это то, что необходимо стране для эволюционного совершенствования политической системы, которое началось после принятия новой редакции Конституции в феврале 2022 года.

Елена Потапова, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проведение выборов в формате единого дня голосования – это, конечно, было уже очень взвешенное решение, к которому мы шли на протяжении многих лет формирования нашего избирательного права и формирования избирательных процессов в нашем государстве. Как показывает практика, решение это было абсолютно правильным и своевременным. Ну, во-первых, мы сэкономили финансы и средства нашего бюджета. Это тоже очень важно. Ну, если подводить какие-то определенные итоги, то за этот год проведена большая работа. Это работа законодательная в Палате представителей. Более 60 законопроектов мы приняли. Открыто, демократично, решительно и без оглядки на других – так свой выбор сделали граждане республики. Консенсус в обществе был достигнут еще на референдуме по внесению изменений в Конституцию. Единый день голосования продемонстрировал политическую зрелость общества, стал символом укрепления народного единства и электорального суверенитета.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К нам были вопросы, когда наши депутаты выезжали и наблюдали за выборами в различных странах. Вот у вас прошел единый день голосования, как он организовывался, как вы приходили к такому выводу. То есть это очень полезный опыт. 110 депутатов Палаты представителей и свыше 12,5 тысячи местных советов. Именно народные избранники – самые близкие обществу люди. Они первые, к кому обращаются за помощью со своими чаяниями и проблемами. Депутат Витебского горсовета Вадим Копылов в постоянном контакте не только со своими избирателями, но и теми, кому свой выбор предстоит делать не скоро. В этом детском саду его знает каждый малыш.