Тысячный рубеж! На полях Пружанского района чествуют передовиков уборочной

Средняя урожайность заметно выросла, а в регионах уже чествуют первых лидеров. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с 7 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрано 612 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность радует: без малого 43 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров выше, чем в 2025 году. Причем плюс по намолоту показывают абсолютно все области страны. Лидерами по валовому сбору остаются южные регионы. В Брестской области аграрии намолотили более 200 тысяч тонн зерна и рапса. На страде определились три лидера – комбайнер и водители, которым покорился тысячный рубеж. Все они трудятся на полях Пружанского района. В Беларуси зерновые и зернобобовые без кукурузы, гречихи и проса убраны с 7% площадей – Минсельхозпрод.

Чествуют передовиков прямо в поле. По традиции. Короткая пауза в работе – чтобы пожать руку и сказать спасибо за тысячный результат. Для Александра Семашко, комбайнера «Великосельское Агро» и отца троих детей, это уже 16-й агросезон и четвертая жатва. Опытный, надежный, из тех, на кого можно положится. Водитель Денис Мартынюк из «Отечество-Агро» к рекордам привык. Этот – далеко не первый в его карьере. Стабильность – признак мастерства. Как и для молодого водителя хозяйства «Журавлиное» – Александру Крейдичу первый тысячный рубеж покоряется уже дважды.

Александр Семашко, механизатор сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

Понимаю, что надо убирать, кормить страну, чтобы была продовольственная безопасность, чтобы все было надежно, на складах лежало спрятано. Так, ответственная работа.

Александр Крейдич, водитель сельхозпредприятия «Журавлиное»:

Тяжелый труд всего коллектива: начиная от агронома, заканчивая оператором зерносушильного комплекса. Взаимопонимание комбайнеров, водителей, коллеги все. Сегодня Брестская область массово приступает к уборке практически всех зерновых культур. Также убирают озимый рапс – его урожайность превышает прошлогоднюю. Впрочем, пока работают на подгоревших участках. К страде в регионе приобрели около сотни новых комбайнов.