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32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси

10 июля 2026 16:47
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У каждой суверенной страны есть даты, которые становятся фундаментальной точкой отсчета. Для современной Беларуси такой вехой стало лето 1994 года. Тогда в сложнейших экономических и политических условиях впервые в истории независимой страны состоялись выборы Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси-2

Именно этот исторический момент предопределил весь дальнейший путь развития нашей страны и заложил основу для формирования сильной суверенной президентской республики. Первый тур голосования прошел 23 июня, а уже 10 июля (во втором туре) Александр Лукашенко был избран Президентом, получив колоссальную поддержку – 80,3 % избирателей. 

Этот выбор стал определяющим: с каждой последующей кампанией доверие к главе государства только крепло, а процент народной поддержки неизменно рос, подтверждая верность выбранному курсу.

32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси-4

Сегодня уникальные кадры архивной видеохроники возвращают нас в тот судьбоносный июль 1994-го. Атмосфера всенародного голосования и исторический момент принесения присяги первым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси-6

Все это было 32 года назад. Эти кадры показывают, с чего начиналась современная белорусская государственность, какими были первые шаги молодой республики и как принимались решения, ставшие отправной точкой для развития сильной и независимой Беларуси.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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