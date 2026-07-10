32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси

У каждой суверенной страны есть даты, которые становятся фундаментальной точкой отсчета. Для современной Беларуси такой вехой стало лето 1994 года. Тогда в сложнейших экономических и политических условиях впервые в истории независимой страны состоялись выборы Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно этот исторический момент предопределил весь дальнейший путь развития нашей страны и заложил основу для формирования сильной суверенной президентской республики. Первый тур голосования прошел 23 июня, а уже 10 июля (во втором туре) Александр Лукашенко был избран Президентом, получив колоссальную поддержку – 80,3 % избирателей.

Этот выбор стал определяющим: с каждой последующей кампанией доверие к главе государства только крепло, а процент народной поддержки неизменно рос, подтверждая верность выбранному курсу.