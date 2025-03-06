Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления по случаю победы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Индонезия, Уганда, Чад, Филиппины – послания пришли от лидеров этих государств с пожеланиями дальнейших успехов на президентском посту, а также мира и процветания народу Беларуси.

Так, Президент Индонезии в своем поздравлении подчеркнул, что неизменная дружба и взаимное уважение между Минском и Джакартой служат прочным фундаментом для двусторонних отношений. Прабово Субианто выразил убеждение, что страны смогут еще больше укрепить и расширить сотрудничество в различных сферах, как на двусторонней основе, так и в рамках Евразийского экономического союза. Индонезийский лидер выразил наилучшие пожелания лично Александру Лукашенко и всему белорусскому народу. Президент Уганды подчеркнул, что Уганду и Беларусь связывают теплые и конструктивные отношения.

Йовери Кагута Мусевени, Президент Уганды:

Уверен, что в ходе Вашего нового президентского срока два наших народа будут и далее укреплять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. Рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для развития двусторонних связей, а также для поиска новых возможностей взаимодействия в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве и технологиях. Победа Александра Лукашенко на выборах является свидетельством доверия народа, которое оказано белорусскому лидеру и проводимому им курсу, ведущему к развитию и благополучию страны. Об этом говорится в поздравлении Президента Республики Чад. Махамат Идрис Деби Итно заверил главу белорусского государства в намерении и далее укреплять связывающие страны узы дружбы и сотрудничества в духе взаимного интереса.