В Латвии запретят русский язык в общественных СМИ, включая рекламу и сайты. Соответствующее предложение о поправках в законодательство приняла комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вступят в силу с нового года. После этого русский и другие языки нацменьшинств можно будет использовать лишь в особых случаях – например, при введении чрезвычайного положения и для «целенаправленного противодействия дезинформации, угрожающей демократии и нацбезопасности Латвии». Ранее Совет общественных электронных СМИ призывал оставить право выбора языков на усмотрение самих редакций, однако профильная комиссия Сейма отклонила это предложение и выбрала максимально жесткий вариант поправок.