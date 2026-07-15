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В Латвии запретят русский язык в общественных СМИ

15 июля 2026 13:39
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В Латвии запретят русский язык в общественных СМИ, включая рекламу и сайты. Соответствующее предложение о поправках в законодательство приняла комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии запретят русский язык в общественных СМИ-2

Они вступят в силу с нового года. После этого русский и другие языки нацменьшинств можно будет использовать лишь в особых случаях – например, при введении чрезвычайного положения и для «целенаправленного противодействия дезинформации, угрожающей демократии и нацбезопасности Латвии». Ранее Совет общественных электронных СМИ призывал оставить право выбора языков на усмотрение самих редакций, однако профильная комиссия Сейма отклонила это предложение и выбрала максимально жесткий вариант поправок.

# Латвия # Новости Латвии

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