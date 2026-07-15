Мощный шторм обрушился на западные районы Польши

Польша оказалась во власти непогоды. Мощный шторм обрушился на западные районы страны, принеся с собой ураганный ветер и проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, под водой оказались несколько городов. Так, в Зелена-Гуре затопило один из торговых центров и родильное отделение местной больницы. Пациенток с новорожденными пришлось эвакуировать. Ураганный ветер повалил сотни деревьев, пожарные получили почти полтысячи звонков о помощи в расчистке завалов. Повреждения получили десятки машин.