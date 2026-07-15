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«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске

15 июля 2026 13:39
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Летний фестивальный и невероятно гостеприимный. Витебск снова объединил тысячи талантов на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар». Сердце народных ремесел и фестивального шопинга сегодня бьется на улице Кирова. 27-я ярмарка «Славянский калейдоскоп» официально открыта.

«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске-2

Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
С 1999 года начало «Славянского калейдоскопа». В ту пору было 10 участников, в этом году более 100 из Беларуси, Россия, Индия. Необходимо прийти, увидеть своими глазами уникальные товары, коллекции одежды, украшения. Всегда очень много людей, сосчитать их просто невозможно.

Особую атмосферу уюта и тепла замечает каждый гость. Площадка получила обновленное стильное оформление.

«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске-4

Наталья Воробьева:
Была очень смелая идея, которую мы предложили «Витебским коврам» – крупнейшему производителю, экспортеру ковровых изделий в нашей стране. Дорожка несшивная 400 метров – соразмерность четыре футбольных поля. Мы одели деревья в ковры, постарались «Витебским коврам» предложить новый дизайн.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске

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