«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске

Летний фестивальный и невероятно гостеприимный. Витебск снова объединил тысячи талантов на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар». Сердце народных ремесел и фестивального шопинга сегодня бьется на улице Кирова. 27-я ярмарка «Славянский калейдоскоп» официально открыта.

Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

С 1999 года начало «Славянского калейдоскопа». В ту пору было 10 участников, в этом году более 100 из Беларуси, Россия, Индия. Необходимо прийти, увидеть своими глазами уникальные товары, коллекции одежды, украшения. Всегда очень много людей, сосчитать их просто невозможно.

Особую атмосферу уюта и тепла замечает каждый гость. Площадка получила обновленное стильное оформление.