31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси

Торжественное открытие «Славянского базара» – крупнейшего культурного форума нашей страны – совпало с еще одной важной датой, точнее будет сказать – судьбоносной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля 1994 года состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси. Большинство избирателей отдали свои голоса – а это свыше 80 % – в пользу Александра Лукашенко. В результате страна обрела национального лидера и надежду на суверенное будущее.

В 90-е Беларусь только начинала свой независимый путь. В Конституции, принятой в марте 1994-го, впервые утвердили институт президентства. Люди искали лидера, способного вывести страну из политической и экономической нестабильности. И победа Александра Лукашенко – это отражение запроса белорусского народа на позитивные перемены. Таким образом, 10 июля стало своеобразной точкой отсчета новой политической эпохи, когда страна начала формировать собственный путь поступательного эволюционного развития. И этот путь нельзя назвать простым. Александру Лукашенко пришлось буквально отводить страну от края пропасти – разгул преступности и гиперинфляция, пустая казна. Но Президенту удалось взять ситуацию под контроль.

Сегодня Беларусь имеет развитую промышленность, большие шаги сделаны в вопросе энергетической безопасности. Во многом только благодаря политической воле главы государства у нас появились и исправно функционируют такие гиганты, как БелАЭС и БНБК, запущен выпуск легковых автомобилей. В стране построены новые дороги и мосты, объекты социальной инфраструктуры. Повысился уровень жизни населения. Белорусы давно забыли о нехватке продуктов питания, более того, мы вносим весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. Успешно развиваем здравоохранение и образование, сохраняем историческую память, традиции и культуру нашей страны.