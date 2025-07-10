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31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси

10 июля 2025 16:46
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Торжественное открытие «Славянского базара» – крупнейшего культурного форума нашей страны – совпало с еще одной важной датой, точнее будет сказать – судьбоносной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июля 1994 года состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси. Большинство избирателей отдали свои голоса – а это свыше 80 % – в пользу Александра Лукашенко. В результате страна обрела национального лидера и надежду на суверенное будущее. 

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси -2

В 90-е Беларусь только начинала свой независимый путь. В Конституции, принятой в марте 1994-го, впервые утвердили институт президентства. Люди искали лидера, способного вывести страну из политической и экономической нестабильности. И победа Александра Лукашенко – это отражение запроса белорусского народа на позитивные перемены. Таким образом, 10 июля стало своеобразной точкой отсчета новой политической эпохи, когда страна начала формировать собственный путь поступательного эволюционного развития.

И этот путь нельзя назвать простым. Александру Лукашенко пришлось буквально отводить страну от края пропасти – разгул преступности и гиперинфляция, пустая казна. Но Президенту удалось взять ситуацию под контроль.

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси -4

Сегодня Беларусь имеет развитую промышленность, большие шаги сделаны в вопросе энергетической безопасности. Во многом только благодаря политической воле главы государства у нас появились и исправно функционируют такие гиганты, как БелАЭС и БНБК, запущен выпуск легковых автомобилей. В стране построены новые дороги и мосты, объекты социальной инфраструктуры. 

Повысился уровень жизни населения. Белорусы давно забыли о нехватке продуктов питания, более того, мы вносим весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. Успешно развиваем здравоохранение и образование, сохраняем историческую память, традиции и культуру нашей страны.

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси -6

В числе важнейших достижений суверенного государства – никаких за три десятка лет вооруженных конфликтов на нашей территории и отсутствие вовлечения белорусской армии в горячие противостояния. Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику, поддерживая дружественные отношения со многими странами мира. Но, пожалуй, самое главное, что удалось сделать с момента первой инаугурации благодаря грамотной политике Президента, его личному вкладу – наша страна стала действительно сильным и независимым государством.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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