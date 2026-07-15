Главный символ фестиваля взмыл в небо над Витебском. Торжественная церемония поднятия флага «Славянского базара» прошла у Летнего амфитеатра. Впереди – круговорот музыки, встреч и ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент: Фестивальный Витебск буквально дышит искусством – десятки культурных мероприятий сегодня в праздничной афише. Официальный старт юбилейному марафону искусств был дан в лучших традициях – свидетелями этого момента стали сотни человек.

«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске.

Этот флаг уже 35 лет остается символом абсолютной открытости. В целом фестиваль не изменяет своим традициям. Неизменным остается девиз «Славянского базара» – «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Эта фраза уже стала философией культурного форума. И еще одно подтверждение нашей открытости – фестивальный безвиз. Воспользоваться им могут жители 71 государства – это и есть культурная дипломатия в самом ярком ее проявлении.

– И очень классная организация. То есть настолько все структурно. Мы посмотрели программу, мы думаем, как... У нас только одна проблема – как везде успеть все увидеть. Потому что очень интересная, разнообразная, насыщенная программа.

– Столько событий. И самое главное, знаете, вот люди открытые, очень светлые, очень добрые.

С детства видел. И вот первый раз была мечта, можно сказать.

Гости и участники продолжат жить фестивальным ритмом. Впереди еще много музыки, искренних улыбок и впечатлений, которые объединяют тысячи людей в одну большую фестивальную семью. Вечером в Витебске состоится сразу несколько сольных концертов. Перед публикой выступят Олег Газманов и Таисия Повалий.