Новости по тегу #Вячеслав Хоронеко

Беларусь впервые приняла этап Кубка мира по силовым видам спорта.
На турнире, посвященному Дню защитника Отечества, белорус представил упражнение жим лежа. Вес снаряда – 75 килограммов. Атлет на одном дыхании выполнил 20 повторений.
«В Беларуси сейчас много беговых клубов, которые на безвозмездной основе, с возмездной основой».
Ветеран в течение 5 минут, лежа на спине, выжимал гирю весом 32 килограмма на количество повторений одной рукой.
Волноваться должен и спортсмен, и артист, но это волнение нужно держать в руках, чтобы это был адреналин, который тебе нужен.
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