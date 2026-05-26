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Новости по тегу #Вячеслав Хоронеко

Мировой рекорд в русском жиме! Атлет Вячеслав Хоронеко рассказал, как готовился к соревнованиям
26 мая 2026 09:16

Мировой рекорд в русском жиме! Атлет Вячеслав Хоронеко рассказал, как готовился к соревнованиям

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд
23 февраля 2026 20:08

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд

Как подготовиться к тому, чтобы начать бегать? Эксперты поделились советами
23 мая 2025 12:31

Как подготовиться к тому, чтобы начать бегать? Эксперты поделились советами

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме
06 мая 2025 18:20

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме

Основатель белорусского жима рассказал, как ставит рекорды в спорте – разговор с Вячеславом Хоронеко
28 февраля 2025 13:49

Основатель белорусского жима рассказал, как ставит рекорды в спорте – разговор с Вячеславом Хоронеко

Он жал гирю 2 суток подряд и выполнял трюки под водой! Большой разговор с Вячеславом Хоронеко
11 августа 2024 07:48

Он жал гирю 2 суток подряд и выполнял трюки под водой! Большой разговор с Вячеславом Хоронеко

Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность
11 августа 2024 07:29

Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность

40 тонн за час! Вячеслав Хоронеко о рекорде в Книге Гиннесса
11 августа 2024 07:24

40 тонн за час! Вячеслав Хоронеко о рекорде в Книге Гиннесса

Вячеслав Хоронеко был в эпицентре теракта в апреле 2011-го – он рассказал страшные подробности
11 августа 2024 07:19

Вячеслав Хоронеко был в эпицентре теракта в апреле 2011-го – он рассказал страшные подробности

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»
06 августа 2024 19:39

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Белорусы установили мировые рекорды в гиревом спорте
24 февраля 2024 17:20

Белорусы установили мировые рекорды в гиревом спорте

Гиревой спорт. Белорусы Виктор Мацур и Вячеслав Хоронеко установили два мировых рекорда
25 декабря 2023 21:06

Гиревой спорт. Белорусы Виктор Мацур и Вячеслав Хоронеко установили два мировых рекорда