Мировой рекорд в русском жиме! Атлет Вячеслав Хоронеко рассказал, как готовился к соревнованиям

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Конечно, планирую. Я благодарен Юрию Владимировичу, он меня вдохновил на это новое упражнение, русский жим – это довольно-таки популярный вид, то есть штанга определенного веса – 75-100 килограмм, жмется на количество раз. Он сказал: ты все равно гири поднимаешь, это тебе мешать не будет. В тренировках я использую, но я попробовал, и вот я сейчас чередую гири с русским жимом. Последнее соревнование, конечно, этап был Кубка мира, это просто фурор, вы понимаете, я дожил до этого дня, когда такое масштабное мероприятие прошло у нас в Беларуси. Конечно, я готовился. Я где-то готовился два месяца. Я вышел и застолбил этот мировой рекорд, ну, пусть даже в своей возрастной категории, 60-69 лет, весовой категории до 100 килограмм. Задача была выполнена минимум, то есть я сделал 24, хотя, в принципе, можно было, но боялся за плечо. Но самое главное, рекорд остался за Беларусью, это самое главное.

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