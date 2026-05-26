Мировой рекорд в русском жиме! Атлет Вячеслав Хоронеко рассказал, как готовился к соревнованиям

Сильные люди мира, объединяйтесь! Вы только представьте, Минск, гул толпы и наши атлеты снова бьют рекорды. Беларусь впервые приняла этап Кубка мира по силовым видам спорта.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик и Юрий Прохоренко, директор общественного объединения «БелПрофСпорт».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вячеслав, поздравляем с очередным рекордом. Как вы это делаете? Планируете поэтапно?
Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:
Конечно, планирую. Я благодарен Юрию Владимировичу, он меня вдохновил на это новое упражнение, русский жим – это довольно-таки популярный вид, то есть штанга определенного веса – 75-100 килограмм, жмется на количество раз. Он сказал: ты все равно гири поднимаешь, это тебе мешать не будет. В тренировках я использую, но я попробовал, и вот я сейчас чередую гири с русским жимом. Последнее соревнование, конечно, этап был Кубка мира, это просто фурор, вы понимаете, я дожил до этого дня, когда такое масштабное мероприятие прошло у нас в Беларуси. Конечно, я готовился. Я где-то готовился два месяца. Я вышел и застолбил этот мировой рекорд, ну, пусть даже в своей возрастной категории, 60-69 лет, весовой категории до 100 килограмм. Задача была выполнена минимум, то есть я сделал 24, хотя, в принципе, можно было, но боялся за плечо. Но самое главное, рекорд остался за Беларусью, это самое главное.
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