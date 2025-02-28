Основатель белорусского жима рассказал, как ставит рекорды в спорте – разговор с Вячеславом Хоронеко

Белорусский силач Вячеслав Хоронеко одной левой рукой лежа за пять минут выжил гирю весом 32 килограмма 125 раз. О том, как удалось достичь такого успеха, узнаем из первых уст в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Стасевич, ведущий:

Нужно как-то психологически над собой работать и подходить к этим рекордам. Что с головой делать?

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Конечно, любой спортсмен, не обязательно силовик, в любом виде спорта психологическая подготовка стоит почти на одном уровне с этой. И в сборных командах обязательно есть психолог, потому что ты можешь быть прекрасно готов, а если у тебя с головой, то есть ты трусливый или что, на тренировках ты царь и бог: некоторые выкладывают в сети, что я столько сделал, а как приходят на соревнование – все, у него мандраж, руки. Нужно работать над собой.

Юлия Самусенко, ведущая:

А вы не волнуетесь никогда? Вячеслав Хоронеко:

Я уже почти 40 лет в гиревом спорте. У меня своя система, формула своя, как готовиться, как настраиваться. Я уже знаю, поэтому, конечно, я волнуюсь, и это нормальное явление, и волноваться должен и спортсмен, и артист, но это волнение нужно держать в руках, чтобы это был адреналин, который тебе нужен.