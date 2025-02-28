Основатель белорусского жима рассказал, как ставит рекорды в спорте – разговор с Вячеславом Хоронеко
Белорусский силач Вячеслав Хоронеко одной левой рукой лежа за пять минут выжил гирю весом 32 килограмма 125 раз. О том, как удалось достичь такого успеха, узнаем из первых уст в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Стасевич, ведущий:
Нужно как-то психологически над собой работать и подходить к этим рекордам. Что с головой делать?
Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:
Конечно, любой спортсмен, не обязательно силовик, в любом виде спорта психологическая подготовка стоит почти на одном уровне с этой. И в сборных командах обязательно есть психолог, потому что ты можешь быть прекрасно готов, а если у тебя с головой, то есть ты трусливый или что, на тренировках ты царь и бог: некоторые выкладывают в сети, что я столько сделал, а как приходят на соревнование – все, у него мандраж, руки. Нужно работать над собой.
Юлия Самусенко, ведущая:
А вы не волнуетесь никогда?
Вячеслав Хоронеко:
Я уже почти 40 лет в гиревом спорте. У меня своя система, формула своя, как готовиться, как настраиваться. Я уже знаю, поэтому, конечно, я волнуюсь, и это нормальное явление, и волноваться должен и спортсмен, и артист, но это волнение нужно держать в руках, чтобы это был адреналин, который тебе нужен.
Юлия Самусенко:
А физически как готовитесь к новым рекордам? Ежедневные тренировки?
Вячеслав Хоронеко:
У меня своя система тренировок. Это тоже всегда вырабатывается: то, что подходит твоему организму. Я не буду говорить за всех, потому что говорят: то, что идет одному, второму может быть смерть. Что касается меня, три раза в неделю у меня такие тренировки с гирей. В основном я лежа жму, потому что стоя нельзя. Три раза фитнес, то есть на следующий день я делаю легкую фитнес-тренировку – это спина, ноги. И в воскресенье, это выходной, иногда тоже активная утром тренировка, сауна и бассейн. Все тренировки в среднем час сорок пять, два часа.
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