Он жал гирю 2 суток подряд и выполнял трюки под водой! Большой разговор с Вячеславом Хоронеко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Спорт всю жизнь?

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Да, сколько себя помню. Александр Осенко:

Диеты? Вячеслав Хоронеко:

Я всеяден. Я ем в принципе все, но если есть возможность поесть вкусненько, я, конечно, не откажусь. Когда занимаешься спортом, тем более активно, какие-то результаты показываешь как спортсмен, все сгорает, идет как в топку. Почему все-таки гиря?

Вячеслав Хоронеко:

Просто я нашел свой вид спорта. Сколько я себя помню, я все время занимался спортом. Папа мне помогал, одобрял занятия спортом, говорил: ты тратишь энергию в нужном направлении. И в футбол играл, и в хоккей. Я всегда хотел быть сильным, ловким, смелым, нравиться девочкам, чтобы меня ребята уважали. А рос я очень плотным, даже толстым. Начал заниматься: турник, отжимания, гантели. Лет с пяти начал, все время был в этом. На профессиональном уровне я попробовал велоспорт – это 9-10 класс. А нашел себя в тяжелой атлетике. Но есть тяжелая атлетика, когда поднимаешь максимальные веса один раз. Тренер Рабиковский мне сказал: Слава, у тебя есть сила воли, силовая выносливость, здесь ты максимум мастера спорта выполнишь. И что дальше? А у тебя характер, самолюбие, ты хочешь быть первым, попробуй себя в гирях. У меня сразу же пошли результаты. Сделал мастера спорта, выступил на первом чемпионате Советского Союза в Липецке. В следующем году будет 40 лет как я профессионально занимаюсь гиревым спортом. Хоть он и не олимпийский, я добился здесь всего, что можно. Как начал придумывать авторские трюки с гирями

Вячеслав Хоронеко:

С 2000 года мне стало скучно, зрительский интерес был мал. Хотелось, чтобы был интерес зрителей, и я начал придумывать дополнительные упражнения. Один гимнаст посоветовал: у тебя хорошая растяжка, потренируй шпагат, в шпагате пожми. Потом еще усложняем – шпагат на стульях. Потом пошли кувырки, потом под водой, потом мы переключились на бочку. Я уже стал делать какие-то трюки. Это все для того, чтобы побольше людей увлекать, чтобы они смотрели и популярность гирь поднималась. «В конце 1990-х – начале 2000-х я начал развивать гиревой марафон» Александр Осенко:

Последователи есть? Вячеслав Хоронеко:

Есть и ученики, и последователи. С 2000 года я начал развивать новое направление в гиревом спорте. Был классический гиревой спорт – это толчок, рывок в течение 10 минут. Но в конце 1990-х – начале 2000-х я начал развивать гиревой марафон. Одна гиря, но количество времени – полчаса, час. Сначала проводились турниры, потом это преобразовалось в чемпионаты мира и Европы, федерация создана – 40 стран. Как выступал за ВС БССР и получил погоны подполковника МВД?

Александр Осенко:

Получается, гиря пошла в армии? Вячеслав Хоронеко:

Потом уже выступал за армию, я был оформлен в спортивном клубе «Степянка». Моей задачей было выступать за Вооруженные силы БССР. 5-6 соревнований в году, где мы должны были приносить очки, занимать места с первого по третье. Сейчас я подполковник запаса МВД. Вся моя работа была связана со спортом. Я очень долго проработал в Академии МВД, ушел на пенсию в 2005 году в ранге подполковника – старшего преподавателя. Восемь лет работал в Университете МЧС, на кафедре физической подготовки. Год поработал в Военной академии, тоже на кафедре физподготовки. Сейчас работаю инструктором-методистом во Фрунзенском ФОЦ. Александр Осенко:

Как вы получили погоны подполковника? Вячеслав Хоронеко:

Был развал СССР. Я был прапорщиком, хорошо выступал за армию. Я пошел в органы МВД охранником. Как раз телевидение – Коммунистическая, Макаенка – это мы охраняли. У меня был хороший командир роты, при этом у меня высшее образование. Он говорит: Вячеслав, что ты эти ворота открываешь-закрываешь. Я говорю: меня все устраивает. Нет, он сказал, ты должен расти. Есть вакансия в Академии МВД, на кафедре физподготовки. Перед этим меня направили командиром взвода в охрану, тогда только строилось Сухарево, Малиновка. Мне присвоили лейтенанта. Я поработал полтора года в охране, и после этого появилась вакансия в Академии МВД. Было собеседование с начальником кафедры. Обо мне тогда знали, слышали, была культовая передача «Силач» на белорусском телевидении, я был чуть ли не соведущим. Для съемок ролика в «Сам себе режиссер» жал гирю под водой

Вячеслав Хоронеко:

Вспомнили, можно сказать, и смешное, и чуть ли не трагическое. Глубина была 1,70 метра, я с головой был под водой. Сам факт, что это на закрытом дыхании. Единственное, что я надел очки, чтобы открыть глаза в бассейне. Мне хватило 52 секунды, когда я ее жал. Выжал я ее 21 раз. В воде вес гири легче, 32 килограмма как 24. Но это под водой, на закрытом дыхании. Когда я вынырнул, такая тишина и одна девочка просто сказала: о, дядя нашел способ топиться. А телевизионщики говорят: у нас кадр не получился, давай еще разочек. Я когда вынырнул, там был врач. Посмотрел, говорит: ну, еще бы секунд пять и могли быть очень тяжелые последствия. Как меня уговорили? Это посылалось в рубрику «Слабо» передачи «Сам себе режиссер». Отобрались двое в финал, из которых должны были выбрать. Вторым был мужик, который выбросил старый телевизор с девятого этажа и сказал «а вам слабо?» Самое интересное – признали его лучшим. «Спорт для меня – это жизнь, не могу я без этого» Вячеслав Хоронеко:

Когда меня спрашивают, а зачем это тебе все надо… Во-первых, спорт для меня – это жизнь, не могу я без этого. Даже когда сделали операцию на тазобедренных суставах, я все равно продолжал, пусть лежа. В то же время это пример. Кто-то посмотрит. Когда я выступаю, приглашают мастер-класс показать или просто рассказать, я вижу. Пусть из 200-300 человек, которые собрались, даже если 2-3 человека займутся спортом, это уже значит, что я пользу приношу. Жал гирю двое суток. Хоронеко о супермарафоне