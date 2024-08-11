Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко.
Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:
В 2006 году, когда мне 45 лет исполнилось, пенсионный у меня был наработан, больше 20 лет стажа в милиции и в армии. Почему я сказал, я творческая личность? А тут намечались проекты. Ну кто же меня из милиции отпустит на четыре месяца?
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Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
То есть не разрешали совмещать?
Вячеслав Хоронеко:
Да, поэтому я говорю: всех денег не заработаешь, пусть небольшая пока пенсия. Поэтому я ушел в запас. Продолжал на гражданке работать и в то же время творчески я себя реализовал. Я полностью раскрылся как творческая личность. Меня заметили наши мэтры – Ефремов, Луценко. Я под куполом летал, хотя я высоты боюсь.
Александр Осенко:
А что сподвигло залезть под купол?
Вячеслав Хоронеко:
Бондарчук туда направил, тогда директором цирка был. Там каждую неделю давали какой-то номер.
Александр Осенко:
Но вы боялись высоты.
Вячеслав Хоронеко:
А это преодоление себя. Да, говорит, как хочешь. Ты будешь делать то, что ты не умеешь и боишься. А то, что ты умеешь, с гирями, со стаканом на лбу всякие трюки, – это ты делать не будешь. И в кино немножко реализовался. Снялся в 12 фильмах, российских сериалах, белорусских.