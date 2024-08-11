Вячеслав Хоронеко был в эпицентре теракта в апреле 2011-го – он рассказал страшные подробности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вячеслав, при всем вашем экстремальном виде спорта какая самая стрессовая ситуация, что вы можете вспомнить?
Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность.
Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:
Я это каждый год отмечаю, как второй день рождения. Это 11 апреля 2011 года, как сейчас помню, в 17:05. Я был в метро на этом переходе, в эпицентре. У нас единственный такой теракт, который, я очень надеюсь, что останется единственным.
Александр Осенко:
Вы были прямо там?
Вячеслав Хоронеко:
Да, в эпицентре был. И когда вот это рвануло, внизу тогда еще стояли скамейки, под скамейкой была эта сумка. И когда рвануло, все эти осколки мрамора летели в разные стороны. В момент, когда это рвануло, для меня это был просто хлопок. У меня просто колени подкосило, не знаю, это бог сверху меня так пригнул или что. Я просто раз – и в этот момент у меня скользящий осколок мрамора по голове прошелся.
Там было второй степени. Я отделался, по сравнению с другими людьми, еще очень хорошо. И это экстремально было, шок. Сначала я ничего не понял, потом там были психологи. Я сказал, не надо, я сам справлюсь. Это напоминание, что жизнь такая хрупкая, люди, просто цените, живите сейчас и сегодня, цените эту жизнь, наслаждайтесь этой жизнью каждую секунду. И я тогда еще понял, что, видно, Господь Бог дал мне еще здесь быть, что-то еще сделать.
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