Вячеслав Хоронеко был в эпицентре теракта в апреле 2011-го – он рассказал страшные подробности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вячеслав, при всем вашем экстремальном виде спорта какая самая стрессовая ситуация, что вы можете вспомнить? Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность.

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Я это каждый год отмечаю, как второй день рождения. Это 11 апреля 2011 года, как сейчас помню, в 17:05. Я был в метро на этом переходе, в эпицентре. У нас единственный такой теракт, который, я очень надеюсь, что останется единственным. Александр Осенко:

Вы были прямо там?