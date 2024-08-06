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Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

06 августа 2024 19:39
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вячеслав! Рад вас приветствовать.

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен по гиревому спорту:
Если есть возможность поесть вкусненько, я, конечно, не откажусь.

Александр Осенко:
Предлагаю сделать, в принципе, элементарное. А почему все-таки гири?

Вячеслав Хоронеко:
Я всегда хотел быть сильным, ловким, просто чтобы потом не сломать.

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-7

Вячеслав Хоронеко:
У меня же было такое. Белорусский гиревой жим – тоже мое изобретение.

Александр Осенко:
Это ваш патент.

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-10

– 98, 99, 100!
– Это с ума сойти.

Вячеслав Хоронеко:
Даже если 2-3 человека займутся спортом, это уже значит, что я пользу приношу.

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-13

Александр Осенко:
Вы даже на нашем телеканале работали.
– Да, год.
– Вы знаете нашу кухню.
– Да, немножко.

Александр Осенко:
Как вы получили погоны, подполковник?

Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-16

Вячеслав Хоронеко:
Максимальный результат, этот был 40 тонн, это 2,5 тысячи подъемов за час.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Вячеслав Хоронеко

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