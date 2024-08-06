Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вячеслав! Рад вас приветствовать.
Вячеслав Хоронеко, рекордсмен по гиревому спорту:
Если есть возможность поесть вкусненько, я, конечно, не откажусь.
Александр Осенко:
Предлагаю сделать, в принципе, элементарное. А почему все-таки гири?
Вячеслав Хоронеко:
Я всегда хотел быть сильным, ловким, просто чтобы потом не сломать.
Вячеслав Хоронеко:
У меня же было такое. Белорусский гиревой жим – тоже мое изобретение.
Александр Осенко:
Это ваш патент.
– 98, 99, 100!
– Это с ума сойти.
Вячеслав Хоронеко:
Даже если 2-3 человека займутся спортом, это уже значит, что я пользу приношу.
Александр Осенко:
Вы даже на нашем телеканале работали.
– Да, год.
– Вы знаете нашу кухню.
– Да, немножко.
Александр Осенко:
Как вы получили погоны, подполковник?
Вячеслав Хоронеко:
Максимальный результат, этот был 40 тонн, это 2,5 тысячи подъемов за час.