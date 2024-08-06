Вячеслав Хоронеко о гиревом спорте, военной службе и личном изобретении. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен по гиревому спорту:

Если есть возможность поесть вкусненько, я, конечно, не откажусь.

Александр Осенко:

Предлагаю сделать, в принципе, элементарное. А почему все-таки гири?

Вячеслав Хоронеко:

Я всегда хотел быть сильным, ловким, просто чтобы потом не сломать.