Гиревой спорт. Белорусы Виктор Мацур и Вячеслав Хоронеко установили два мировых рекорда

В рамках турнира было разыграно 209 комплектов наград. Около 150 спортсменов соревновались в 10 дисциплинах, среди которых упражнения на бицепс, жим лежа, отжимания и подтягивания на брусьях, а также становая тяга и другие.

Виктор Мацур, главный судья турнира, рекордсмен мира по гиревому спорту: За последнее время это уже третий такой фестиваль, который собирает не только атлетов из нашей страны, Беларуси, но и спортсменов из России. Этот турнир стал традиционным благодаря клубу, за который мы выступаем, руководству, которое дает нам эту возможность. Мы планируем и дальше все это продолжать, потому как это привлекает все больше и больше людей, интерес огромный. Для воспитания молодежи, развития спорта и воспитания патриотизма у молодежи.

Ключевым событием турнира стала категория в белорусском жиме. Двум самым титулованным атлетам – Виктору Мацуру и Вячеславу Хоронеко – был брошен вызов более молодыми участниками – Евгением Жоровым и Андреем Яцыно. Но чемпионы не только обошли оппонентов, но и улучшили свои результаты, установив два мировых рекорда. В жиме лежа одной рукой Вячеслав Хоронеко сделал 106 подъемов гири весом 32 килограмма за 5 минут. Виктор Мацур поднял снаряд весом 50 килограммов 22 раза.

Вячеслав Хоронеко, участник турнира, рекордсмен мира по гиревому спорту:

Рад, что все получилось. Задача была 100 раз. Не помню, по-моему, даже 106 сделал. Мотивации у меня было достаточно. Соперник у меня был очень серьезный, а я всегда, когда у меня есть… За всю свою спортивную карьеру, чем серьезнее у меня соперник, тем у меня больше мотивации. Заниматься физической культурой просто необходимо, чтобы быть здоровым. Во-первых, вы найдете просто свой вид физической деятельности, чтобы он вам приносил радость. И поверьте: у вас будет всегда другое отношение к жизни, уверенность к этой жизни. И, конечно, хорошее настроение, не говоря уже о здоровье.

Сейчас у белорусских атлетов есть возможность восстановить форму и продолжить радовать любителей силовых видов спорта. Следующий фестиваль планируется в конце февраля.