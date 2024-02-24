Белорусы установили мировые рекорды в гиревом спорте

В агрогородке Сеница в рамках «Кубка защитника по гиревому спорту» около 50 атлетов соревновались за звание сильнейших в стране. Не обошлось и без мировых рекордов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проводится традиционно уже пятый год. Важной дисциплиной, без которой уже не проходит ни один крупный старт, является белорусский жим. И сегодня наши рекордсмены зафиксировали новые показатели – Вячеслав Хоронеко за 5 минут поднял гирю весом 32 килограмма 119 раз, а Виктор Мацур снаряд весом 60 килограммов – 12 раз.

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга, рекордсмен мира по гиревому спорту:

Спорт очень объединяет общество. И закаляет не только физическую силу, но и характер. Это не преувеличение, не красивые слова. На самом деле это так. И мы рады, что вносим свою маленькую лепту в строительство нашей великой Беларуси.

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен мира по гиревому спорту:

Чем сложнее у меня периоды в жизни, тем больше у меня мотивации жить, творить и достигать чего-то. Были у меня сложные периоды в жизни, были операции, но после этого я не только восстанавливался, поднимался. И назло всем, в первую очередь доказывал самому себе, что я еще что-то могу.

На соревнования приехали представители не только мужской половины, но и женщины, и даже девочки, самой младшей 13 лет. Были ребята еще младше, пока они участвовали только в показательных выступлениях. Вячеслав Хоронеко, рекордсмен мира по гиревому спорту:

Дети – это будущее нашей страны. И неважно, каким видом спорта они занимаются, нужно их привлекать к занятию спортом. Не каждый станет чемпионом, не каждый станет рекордсменом, но то, что они получат необходимую закалку, физическое развитие, укрепятся силой духа. От этого выиграет и ребенок, и его родные, и та страна, в которой все мы живем. Потому что это будущее наше.

Евгений Жоров, участник турнира (Солигорск):

Любым споротом надо заниматься с раннего детства, потому что любой спорт закаляет характер. Не только можно говорить за силовые вида спорта – за любые. В жизни будет очень много трудностей, а спорт помогает преодолеть это все. Чем ребенок будет раньше заниматься, тем он будет больше подготовлен. Не только физически, но и духовно и морально. Все, что ему в жизни предстоит, он будет просто перешагивать.