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Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме

06 мая 2025 18:20
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Легендарный гиревик Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. Случилось это на международном фестивале в честь 80-летия Победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме-2

Ветеран в течение 5 минут, лежа на спине, выжимал гирю весом 32 килограмма на количество повторений одной рукой. К покорению новой вершины спортсмен готовился несколько месяцев. В итоге Хоронеко сумел зафиксировать снаряд 130 раз, превзойдя свое же достижение на пять подъемов.

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме-4

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен мира по гиревому спорту:
Не призываю делать то, что делаю, а просто подталкиваю людей к здоровому образу жизни, чтобы они пересмотрели свое мировоззрение. И тот, кто вообще никогда не делал зарядку, хотя бы начал ее делать. Чтобы люди двигались, нашли свой вид физической деятельности. То есть пропаганда здорового образа жизни.

Теперь на счету человека-легенды 87 официальных мировых достижений в произвольном подъеме гирь. Также Хоронеко является рекодсменом Книги рекордов Гиннесса.

# Спортивные соревнования # Вячеслав Хоронеко

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