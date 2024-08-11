40 тонн за час! Вячеслав Хоронеко о рекорде в Книге Гиннесса

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко.

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Ну, что такое Гиннесса? Во-первых, с Гиннеса было очень сложно, они долго не признавали гири, вообще не имели понятия, что такое гиря. Потом как-то мы разъяснили, и там определенные упражнения – толчок, рывок, определенное количество времени – они начали фиксировать. Мой рекорд в гирях именно для Книги Гиннесса – это часовой подъем попеременно одной рукой.

Им не важно, какой вес, им главное – общий тоннаж. Чтобы был больше общий тоннаж, у меня было упражнение толчок одной рукой, даже толчковый швунг одной рукой попеременно.

Суммируется общий результат. Максимальный результат был 40 тонн – это 2 500 подъемов за час. Кто-то пошутил: ну, даже просто спичку взять, вот так вот ее поднимать, и то устанешь. Шесть рекордов в Книге рекордов Гиннесса. В Книге рекордов России «Диво» у меня 120 рекордов зарегистрировано. Там всякие уже, они там фиксировали в шпагате. И, кстати, двухсуточный с бочкой.