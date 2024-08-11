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40 тонн за час! Вячеслав Хоронеко о рекорде в Книге Гиннесса

11 августа 2024 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вячеслав Хоронеко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда пришла мысль, что надо в Книгу рекордов Гиннесса попробовать?

Летал под куполом и снялся в 12 фильмах. Белорусский силач признался, что он творческая личность.

40 тонн за час! Вячеслав Хоронеко о рекорде в Книге Гиннесса-1

Вячеслав Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:
Ну, что такое Гиннесса? Во-первых, с Гиннеса было очень сложно, они долго не признавали гири, вообще не имели понятия, что такое гиря. Потом как-то мы разъяснили, и там определенные упражнения – толчок, рывок, определенное количество времени – они начали фиксировать. Мой рекорд в гирях именно для Книги Гиннесса – это часовой подъем попеременно одной рукой.

Им не важно, какой вес, им главное – общий тоннаж. Чтобы был больше общий тоннаж, у меня было упражнение толчок одной рукой, даже толчковый швунг одной рукой попеременно.

Суммируется общий результат. Максимальный результат был 40 тонн – это 2 500 подъемов за час. Кто-то пошутил: ну, даже просто спичку взять, вот так вот ее поднимать, и то устанешь. Шесть рекордов в Книге рекордов Гиннесса. В Книге рекордов России «Диво» у меня 120 рекордов зарегистрировано. Там всякие уже, они там фиксировали в шпагате. И, кстати, двухсуточный с бочкой.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Вячеслав Хоронеко

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