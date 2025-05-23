Как подготовиться к тому, чтобы начать бегать? Эксперты поделились советами
Физкульт-привет! Ежегодно каждую третью субботу мая отмечается День работников физической культуры и спорта. В нашей стране физической культуре уделяется огромное внимание. Об этом говорят и высокие достижения белорусских спортсменов на мировых аренах и, конечно же, наличие спортивных сооружений мирового класса.
О спорте и здоровом образе жизни поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Ваше личное профессиональное отношение к тем любителям, которые бездумно начинают бросаться в такой, казалось бы, легкий вид спорта.
Вероника Волынчук, основатель клуба по бегу, тренер:
Здесь есть такой моментик, когда без подготовки. Что бы я рекомендовала? Обратиться к тренеру, чтобы он просветил, какая должна быть соответствующая экипировка.
Михаил Свито, ведущий:
А к какому тренеру обратиться? Конкретно по бегу?
Вероника Волынчук:
По легкой атлетике, по бегу. У нас в Беларуси сейчас, это очень клево, много беговых клубов, которые на безвозмездной основе, с возмездной основой. Вы приходите, общаетесь либо с тренером, либо с тем, кто уже долго этим занимается, смотрите, спрашиваете, в каких кроссовках бегать, какую лучше экипировку приобрести, например, очки для бега, какие лучше носки. Даже такие мелочи играют очень большую роль.
Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен мира по гиревому спорту:
Самое главное – даже не к специалисту. Неважно, это может быть бег, любой вид спорта, в любом возрасте – к врачу нужно обратиться, к специалисту, пройти свое здоровье. А может, вам скажут: «Извини, брат, кроме ходьбы, тебе уже ничего нельзя, понимаешь?»
Подробности – в видео.