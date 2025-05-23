Как подготовиться к тому, чтобы начать бегать? Эксперты поделились советами

Физкульт-привет! Ежегодно каждую третью субботу мая отмечается День работников физической культуры и спорта. В нашей стране физической культуре уделяется огромное внимание. Об этом говорят и высокие достижения белорусских спортсменов на мировых аренах и, конечно же, наличие спортивных сооружений мирового класса. О спорте и здоровом образе жизни поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Ваше личное профессиональное отношение к тем любителям, которые бездумно начинают бросаться в такой, казалось бы, легкий вид спорта.

Вероника Волынчук, основатель клуба по бегу, тренер:

Здесь есть такой моментик, когда без подготовки. Что бы я рекомендовала? Обратиться к тренеру, чтобы он просветил, какая должна быть соответствующая экипировка.

Михаил Свито, ведущий:

А к какому тренеру обратиться? Конкретно по бегу? Вероника Волынчук:

По легкой атлетике, по бегу. У нас в Беларуси сейчас, это очень клево, много беговых клубов, которые на безвозмездной основе, с возмездной основой. Вы приходите, общаетесь либо с тренером, либо с тем, кто уже долго этим занимается, смотрите, спрашиваете, в каких кроссовках бегать, какую лучше экипировку приобрести, например, очки для бега, какие лучше носки. Даже такие мелочи играют очень большую роль.

