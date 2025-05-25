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Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025

25 мая 2025 17:50
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Наш ответ на милитаристские настроения сдержанный. Как бы ни пытались манипулировать и играть на нервах, белорусы – люди мирные. Но не беззубые. Это надо помнить, да и забыть не получится. К международной выставке MILEX, которая прошла в Минске, было приковано очень много внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще бы, на одной площадке достижения военно-промышленных комплексов, не только Беларуси. Все можно пощупать, рассмотреть – это больше для обывателей. Для профессионалов же – это возможность договориться, что-то подсмотреть. Безусловный хит выставки – беспилотники, тренд времени, чего уж, но не ими едиными. 

Алина Мычко проведет экскурсию для тех, кто не успел доехать.

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-2

Алина Мычко, корреспондент:
Выставка вооружения и военной техники проходит уже в 12-й раз. Казалось бы, чем можно удивить? Здесь собрано более 750 экспонатов. Многое публика уже видела. Но есть и то, что презентуют впервые.

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-4

Беспилотный авиационный комплекс «Джульетта» – настоящая сенсация этого года. На MILEX эта дама наделала много шума. Ее основная задача – мониторинг местности, поиск и идентификация целей. Дрон может находиться в воздухе до 10 часов, поднимает до 50 килограммов. Спойлер от наших разработчиков – скоро у «Джульетты» появится пара. Специалисты работают над созданием ударного беспилотника «Ромео». 

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-6

Еще одна громкая новинка в области БПЛА – комплекс вертолетного типа SKY-TRUCK. Он обладает грузоподъемностью до полутонны. Это мощь, равных которой нет. Им заинтересовались за рубежом. 

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-8

Владимир Чудаков, главный конструктор КБ «Беспилотные вертолеты»:
Он был разработан для Российской Федерации, для Северного морского пути. Если для Персидского залива вертолеты основная была задача летать при +50 градусах, то сейчас у нас диапазон температурный расширен от +50 до -40. То есть это значительно больше. Также это новое поколение, новая электроника. 

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-10

Каждая милитари-новинка – своего рода драгоценность. Особенно если подобных нет во всем мире. Белорусский «Сапфир» в центре внимания зарубежных гостей. Гранатометный комплекс уникален по своим характеристикам. Другие страны для эффективной борьбы с «броней» пытаются увеличить калибры оружия. Наши специалисты пошли другим путем. При размере в 750 миллиметров и весе около 4,5 килограмма «Сапфир» может достать цель на дистанции до 800 метров. Он без проблем пробивает железобетонные, кирпичные стены и даже гомогенную стальную броню. 

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-12

Светлана Мишлакова, ведущий специалист ГВТУП «Белспецвнештехника»:
За счет программирования нашего взрывательного устройства используется два режима работы. Контактный и траекторный. Контактный есть у всех, а траекторного пока нет. А что позволяет траекторный режим? Оператор определяет дальность, устанавливает. И когда осуществляет пуск, взрывается боевая часть на определенной дальности.

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-14

Одна из наших милитари-премьер – «Проводник». Систему камер и датчиков устанавливают на колесные, гусеничные машины и суда. В условиях полной темноты это глаза и уши экипажа. «Проводник» передает изображение высокого качества при скорости передвижения до 70 км/ч и практически на любой местности. Новинку уже освоили наши Вооруженные Силы. 

Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025-16

Андрей Горбацевич, директор ООО «Стратегические технологии»:
Мы используем здесь Full HD разрешение, то есть цифровую камеру, что никто из белорусских производителей не применяет. Здесь использовано программное обеспечение, которое разработали наши программисты. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что аналогов нет. Данной разработкой заинтересовались Ирак, Таджикистан. В настоящий момент планируется поставка в данные регионы. 

Далее смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Выставка

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