Такого нет во всём мире – показываем, какие милитари-новинки представили на MILEX-2025

Наш ответ на милитаристские настроения сдержанный. Как бы ни пытались манипулировать и играть на нервах, белорусы – люди мирные. Но не беззубые. Это надо помнить, да и забыть не получится. К международной выставке MILEX, которая прошла в Минске, было приковано очень много внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще бы, на одной площадке достижения военно-промышленных комплексов, не только Беларуси. Все можно пощупать, рассмотреть – это больше для обывателей. Для профессионалов же – это возможность договориться, что-то подсмотреть. Безусловный хит выставки – беспилотники, тренд времени, чего уж, но не ими едиными. Алина Мычко проведет экскурсию для тех, кто не успел доехать.

Алина Мычко, корреспондент:

Выставка вооружения и военной техники проходит уже в 12-й раз. Казалось бы, чем можно удивить? Здесь собрано более 750 экспонатов. Многое публика уже видела. Но есть и то, что презентуют впервые.

Беспилотный авиационный комплекс «Джульетта» – настоящая сенсация этого года. На MILEX эта дама наделала много шума. Ее основная задача – мониторинг местности, поиск и идентификация целей. Дрон может находиться в воздухе до 10 часов, поднимает до 50 килограммов. Спойлер от наших разработчиков – скоро у «Джульетты» появится пара. Специалисты работают над созданием ударного беспилотника «Ромео».

Еще одна громкая новинка в области БПЛА – комплекс вертолетного типа SKY-TRUCK. Он обладает грузоподъемностью до полутонны. Это мощь, равных которой нет. Им заинтересовались за рубежом.

Владимир Чудаков, главный конструктор КБ «Беспилотные вертолеты»:

Он был разработан для Российской Федерации, для Северного морского пути. Если для Персидского залива вертолеты – основная была задача летать при +50 градусах, то сейчас у нас диапазон температурный расширен от +50 до -40. То есть это значительно больше. Также это новое поколение, новая электроника.

Каждая милитари-новинка – своего рода драгоценность. Особенно если подобных нет во всем мире. Белорусский «Сапфир» в центре внимания зарубежных гостей. Гранатометный комплекс уникален по своим характеристикам. Другие страны для эффективной борьбы с «броней» пытаются увеличить калибры оружия. Наши специалисты пошли другим путем. При размере в 750 миллиметров и весе около 4,5 килограмма «Сапфир» может достать цель на дистанции до 800 метров. Он без проблем пробивает железобетонные, кирпичные стены и даже гомогенную стальную броню.

Светлана Мишлакова, ведущий специалист ГВТУП «Белспецвнештехника»:

За счет программирования нашего взрывательного устройства используется два режима работы. Контактный и траекторный. Контактный есть у всех, а траекторного пока нет. А что позволяет траекторный режим? Оператор определяет дальность, устанавливает. И когда осуществляет пуск, взрывается боевая часть на определенной дальности.

Одна из наших милитари-премьер – «Проводник». Систему камер и датчиков устанавливают на колесные, гусеничные машины и суда. В условиях полной темноты это глаза и уши экипажа. «Проводник» передает изображение высокого качества при скорости передвижения до 70 км/ч и практически на любой местности. Новинку уже освоили наши Вооруженные Силы.