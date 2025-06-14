Лукашенко провёл совещание по вопросам развития производства военных беспилотников и бронежилетов

Производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также подготовка соответствующих специалистов и экипировка солдат. Эти темы накануне предметно обсудили во время выездного совещания Александра Лукашенко с силовым блоком страны. Президент посетил 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь готовят операторов и инженерно-технический состав, способный эффективно взаимодействовать с БПЛА. Насколько это направление важно, стало очевидно с началом СВО. И Беларусь закономерно тоже стала и закупать, и создавать свои дроны: камикадзе, разведывательные, ударные. Главное требование Президента – это должно быть реально нужное нам оружие, а не просто дань моде. Тем более что есть масса нюансов в использовании БПЛА именно на территории нашей страны. Поэтому важно определиться со стратегией дальнейших действий в плане развития беспилотной военной авиации и ее места в системе белорусских Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беспилотные летательные комплексы, аппараты. Что это такое, мы видели. Для чего предназначены, мы также увидели. Какие будем производить? Это во-первых. Как будем использовать их, мы увидели. Как будем бороться против беспилотных летательных комплексов – это тема два. Как мне всегда докладывают, она ближе к нам, мы здесь можем больше. Конечно, желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Если мы такое изобретем, тогда нам не нужны никакие беспилотники. Но любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя. Бронежилеты, шлемы и прочая боевая амуниция должны быть надежными, легкими и в то же время удобными. В свое время мною ставилась задача, чтобы мы производили достаточное количество бронежилетов, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Беларуси и в том числе для реализации на экспорт. Мы также должны определить, что мы можем, какие бронежилеты будем производить. Президенту наглядно продемонстрировали и образцы вооружений, и обмундирования, и, конечно, возможности БПЛА. Сначала на тренировочной площадке, а потом уже в условиях полигона. Военные подготовили практический розыгрыш боевого применения беспилотников. Читайте здесь. Кроме того, подробно рассказали о плюсах и минусах каждого из дронов, которые сегодня есть в Беларуси. Отечественное ли, зарубежное ли – главное требование – мы должны тратить деньги на качественные образцы.

– Почему ребята его не любят? А Supercam готовы использовать?

– Каждому не угодишь.

– Хорошо, не будем тогда покупать. Зачем вы покупаете Supercam? Берите этот.

– А если не будет Supercam, мы можем свой…

– «Беркут» принят на вооружение. Он дешевле и Supercam в том числе.

– Главное, чтобы он задачи выполнял.

– Он выполняет задачи на сегодняшний момент.

– Ни в коем случае не покупай барахло, пусть даже оно белорусское, лучше вообще ничего не покупай.

– Взяли 10 и сейчас смотрим.

– Да, надо посмотреть, ладно, они скажут. В центре внимания главы государства не только БПЛА. Александр Лукашенко придерживается позиции, что белорусская армия не должна отказываться от традиционных видов и родов войск. Нюансы их развития, а также оснащения белорусского солдата предметно обсудили на совещании. Любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя.