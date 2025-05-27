Великолепная техника, очень много новшеств – Лукьянович о Су-30СМ2

Пока вдоль западных белорусских рубежей наши соседи соревнуются в масштабах военных амбиций и фобий – от самой крупной европейской армии в Польше до продуктового фронта в Прибалтике – нам здесь, действительно, лучше «порох держать сухим».

На языке военных это называется адекватная система национальной безопасности. И вот очередной шаг в ее обеспечении. В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО из России прибыла партия самолетов Су-30СМ2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их часто еще называют «Супер Сухой».