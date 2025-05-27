Великолепная техника, очень много новшеств – Лукьянович о Су-30СМ2

Пока вдоль западных белорусских рубежей наши соседи соревнуются в масштабах военных амбиций и фобий – от самой крупной европейской армии в Польше до продуктового фронта в Прибалтике – нам здесь, действительно, лучше «порох держать сухим».
На языке военных это называется адекватная система национальной безопасности. И вот очередной шаг в ее обеспечении. В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО из России прибыла партия самолетов Су-30СМ2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их часто еще называют «Супер Сухой».
Это улучшенная и модернизированная версия двухместного, многоцелевого истребителя, который оснащен новым высокоточным вооружением и другими современными технологиями, позволяющими эффективно выполнять различные боевые задачи. Появление этих самолетов на белорусских аэродромах – очередной шаг по формированию единого оборонного пространства для обеспечения безопасности Союзного государства.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Великолепная техника, потому что здесь очень много новшеств, в данной авиационной технике. В первую очередь значительно выросли возможности по боевому применению, как по воздушным, наземным, так и морским целям. Значительно выросли характеристики, благодаря интеграции современных авиационных средств поражения и модернизации бортовой станции. Значительно улучшена помехозащищенность, средства радиоэлектронной борьбы.
Белорусские летчики, которые будут за штурвалами этих самолетов, прошли обучение в России и уже на следующей неделе заступят на боевое дежурство. В 2025 году будет получена еще одна партия таких же воздушных судов, а на нынешней неделе в Вооруженные Силы Беларуси поступят вертолеты Ми-35М.