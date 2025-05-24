Торжественную клятву на верность народу принесли порядка 8 тыс. новобранцев по всей стране

Долг – Родину защищать. Торжественную клятву на верность народу сегодня, 24 мая, принесли порядка 8 тысяч новобранцев по всей стране. С этого дня у них официально начинается служба в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова воинской присяги наполнены глубоким смыслом – это готовность молодого человека защищать народ и государство. Сегодня военнослужащие продолжают славные традиции прошлых поколений, которые сражались за свободу и мирное небо в годы Великой Отечественной войны. Берегут суверенитет и защищают рубежи нашей страны. Ритуал приведения присяги – момент торжественный и волнительный. Солдат, несмотря на погоду, поддерживали родные и близкие.

Испытываю чувство гордости за принятие военной присяги, поскольку в морально-этическом моменте это является определенной чертой, которая отделяет службу до и после.

Андрей Шарупич, заместитель командира бригады специального назначения:

Вооруженные Силы получили несколько сотен спецназовцев в свой строй, которые готовы выполнить уже любые задачи. Ребята прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковой подготовки, став в строй рядом с действующими спецназовцами. Они готовы выступить на защиту Родины, не боясь ничего.

На плацу 72-го гвардейского объединенного учебного центра в Борисове поклялись быть верными своему народу, защищать страну и достойно исполнять воинский долг более 2,5 тысячи молодых ребят. После принесения присяги новобранцев отпустили в увольнение. К службе пополнение приступит в понедельник. Солдат ждет боевая учеба, участие в стрельбах, маневрах и полевых выходах.