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Новости по тегу #Вооруженные силы

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе
16 сентября 2026 14:35

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»
10 сентября 2026 11:10

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»

Руководители и специалисты военно-медицинских служб ВС СНГ провели совещание в Минске
10 сентября 2026 06:49

Руководители и специалисты военно-медицинских служб ВС СНГ провели совещание в Минске

Прибалтика потратила на укрепление восточных границ 3 млрд евро за 4 года
04 сентября 2026 17:32

Прибалтика потратила на укрепление восточных границ 3 млрд евро за 4 года

Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию
24 августа 2026 19:58

Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию

Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро
09 июля 2026 06:33

Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро

Командующий ВС Литвы предложил выделять на оборону до 10% ВВП страны
13 июня 2026 17:02

Командующий ВС Литвы предложил выделять на оборону до 10% ВВП страны

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310
12 июня 2026 06:21

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310

Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией
09 апреля 2026 16:10

Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны
23 февраля 2026 13:45

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны

В белорусской армии всего 9 женщин в звании полковник! Пообщались с Наталией Горбатовой о службе в ВС
23 февраля 2026 11:34

В белорусской армии всего 9 женщин в звании полковник! Пообщались с Наталией Горбатовой о службе в ВС

Полковник: войска противовоздушной обороны Беларуси являются гарантом безопасности
23 февраля 2026 09:41

Полковник: войска противовоздушной обороны Беларуси являются гарантом безопасности