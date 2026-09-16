Новости по тегу #Вооруженные силы

Территориальная оборона – в приоритете национальной безопасности. В Червенском районе в полевых условиях проходит однодневный сбор по территориальной обороне с участием губернатора Алексея Кушнаренко.
Обстановка максимально приближена к боевой.
В Военной академии Беларуси состоялось координационное совещание.
Прибалтика не собирается останавливаться, игнорируя опыт современных военных конфликтов, где подобные заграждения не играют ключевой роли.
Лишь четверть респондентов уверены в их боеготовности, а однозначно положительную оценку армии дали всего 6,5 %.
В 2026 году на закупку техники и вооружений выделено 2 миллиарда евро, а расходы на оборону достигнут почти 5,5 % ВВП.
И это при том, что уже сегодня Литва является одним из лидеров Североатлантического альянса по военным расходам.
Бойцы показали скорость реакции, уверенно нейтрализовали условного противника и обеспечили безопасность маршрута.
По его словам, российская армия наращивает силы беспилотных систем.
Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения.
«Я хотела быть и врачом, и педагогом, и журналистом. В итоге попала на юридический факультет, училась на следственно-прокурорской направленности».
«Мы всегда впереди всех по принятию на вооружение новых систем, комплексов».
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