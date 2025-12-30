Учащиеся «Динамо Джуниверс» сыграли товарищеский матч на открытом воздухе

В рядах соперника были замечены знаковые люди в белорусском хоккее: Дмитрий Басков, Артем Каркоцкий и другие. Фавориты сходу завладели инициативой. Но подрастающее поколение рук не опустило, не желая уступать звездным оппонентам. Впрочем, спорт нынче отошел на второй план. Гораздо важнее была мотивация и позитивный настрой.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное – это эмоции детей. Они действительно неподдельные. Смотришь на их заряженные глаза, мотивированные. Им хочется показать своим тренерам, руководителям, на что они способны. Для тренеров это тоже большое удовольствие. Это ощущение настоящего хоккейного братства.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Ты очень ждешь этого утра, чтобы прийти – открытое небо, сегодня с погодой повезло – и здесь поиграть в хоккей. Когда ты видишь радость этих детей, они же тоже очень ждут, они волнуются. И когда ты выходишь и видишь, что они так же радуются, как и мы. Это, конечно, дорогого стоит, и это очень важно.

В итоге наставники и руководители взяли верх – 9:7. Но проигравших во встрече не было.