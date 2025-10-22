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Военнослужащие ОДКБ отрабатывают совместные действия в ходе манёвров в Таджикистане

22 октября 2025 07:17
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Отразить нападение на блокпост, спасти пациента с тифом: совместные действия отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ в ходе маневров в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие ОДКБ отрабатывают совместные действия в ходе манёвров в Таджикистане-2

Так, в рамках учения «Нерушимое братство» бойцы миротворческих подразделений досматривают проезжающие машины, грузы и пассажиров. Во время одного из таких мероприятий блокпост подвергся нападению условных террористов. Белорусские и российские миротворцы совместными усилиями отразили атаку.

Военнослужащие ОДКБ отрабатывают совместные действия в ходе манёвров в Таджикистане-4

Военнослужащий сил специальных операций:
При досмотре машин надо обращать внимание на всю световую сигнализацию, водитель документы открывает сугубо на себя и лицом. Это во избежание, вот было, моменты, когда открывали документы, маленьких взрывных устройств, пластиды. Соответственно, потом аккуратно осматриваются все колеса. Пассажиров просим выйти, на дистанции 5-7 метров непосредственно сперва внешний осмотр, после чего углубленный с помощником. Произошло нападение – отразили его в боевых двойках. Мы были готовы к этому, работали с нашими братьями по оружию, Российская Федерация. Парни очень умные, толковые, не церемонятся, все делают, как надо. 

Военнослужащие ОДКБ отрабатывают совместные действия в ходе манёвров в Таджикистане-6

А на учении ОДКБ «Барьер» военные медики выполняют задачи по спасению пациентов, условно зараженных брюшным тифом. Белорусские врачи оказывают помощь совместно с таджикскими специалистами. После поступления пациента его оперативно досматривают и приступают к лечению.

Военнослужащие ОДКБ отрабатывают совместные действия в ходе манёвров в Таджикистане-8

Артем Степанько, старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации медицинского отряда специального назначения:
По легенде учений, в реанимационное отделение поступил тяжелый пациент с брюшным тифом и инфекционно-токсическим шоком. И отправили на дальнейшие пути эвакуации.

Параллельно подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают зараженную местность вокруг. Напомню, учения «Нерушимое братство» и «Барьер» проходят на полигоне Фахрабад . В них принимают участие воинские контингенты Беларуси и Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Общая численность участников – почти полторы тысячи человек.

# Вооруженные силы # ОДКБ # Военные учения

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