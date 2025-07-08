В России прошло контрольное занятие с реактивно-артиллерийским дивизионом белорусской армии

Ключевыми ценностями для белорусов являются мир и безопасность. Таковы данные соцопросов. Пристальное внимание руководства страны к этим направлениям – упреждающий ответ на реальный запрос общества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси подчеркивает: будет мир – все остальное приложится. А на защите мира в государстве – армия. Потенциал войск наращивается параллельно по нескольким направлениям.

Минск не стремится вступать в упорно предлагаемую нам соседями из НАТО гонку вооружений. Это там закупают оружие огромными партиями. Беларусь делает ставку на компетенции и эффективность, качественную подготовку каждого солдата и офицера. В числе важнейших векторов – обеспечение актуальным вооружением и военной техникой. Показательный пример – реактивные системы залпового огня «Полонез». На одном из российских полигонов прошло контрольное занятие с дивизионом белорусской армии. Венцом полевой сессии стали боевые пуски.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

Каждый пуск для ракетчика – это целое событие. Бывает так, что за всю службу ракетчик пустит как номер расчета только один раз ракету. Поэтому это всегда волнительно и это придает уверенности ракетчикам в своих, скажем так, силах. Одно дело – совершать электронные пуски на территории Беларуси, другое дело – делать реальный боевой пуск и потом видеть результаты своего поражения. Сейчас мы это можем наблюдать в режиме онлайн. Для этого у нас есть беспилотные летательные аппараты. То есть результаты поражения видны сразу. Работа наших расчетов в ходе вот этого контрольного занятия показывает, что они имеют очень хороший уровень подготовки.