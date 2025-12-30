Петровский: геополитическая задача США – взять под контроль все сырьевые центры

Петр Петровский, политолог:

У американцев имеются геополитические интересы. Их задача – вырвать Россию, и вообще (если Трампа говорить задача) взять под контроль все сырьевые центры. Тот, кто имеет под контролем сырье, то есть энергетику, сырье, продукты базового передела, так называемого, те контролируют все остальное, те контролируют тарифы. Поэтому ему нужна своя власть в Иране, в Венесуэле, найдет еще. Почему он практически союз с Саудовской Аравией подписывает, с арабскими странами? Потому что ему надо это все контролировать, а тот, кто контролирует, тот получает все.

И почему Трамп говорит: я не против, чтобы русские продавали газ и нефть в Евросоюз, но при условии, что транзитировать этот газ и нефть будут американцы. Понятно же для чего. Чтобы получать прибыль и контролировать, формировать конечный тариф. А благодаря этому можно получать что? Инструмент более выгодных условий. Сделать выгодные условия внутри США и в остальных странах менее выгодные условия. И ни в коем случае, это главная задача американцев, не соединять энергетический и высокотехнологический сектора в разных странах. Только американцы могут это сделать.

Почему? Потому что это позволяет им накачивать технологические сектора, развивать технологии за счет дешевых энергоносителей. А другим странам при помощи вешания лапши МВФ и Всемирного банка, что это разные активы, это разнопрофильные активы, ни в коем случае не должно быть, чтобы нефтехимия добывала нефть. Нет, ни в коем случае этого не должно быть. Или же, чтобы химическая промышленность добывала газ и перерабатывала его, и чтобы это была единая технологическая цепочка, принадлежащая, условно, государству. Вот о чем они мыслят, вот о чем они говорят.

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