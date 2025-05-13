Министры обороны Беларуси и Вьетнама подписали план сотрудничества стран в военной сфере

В развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне. По итогам переговоров министров обороны Беларуси и Вьетнама в Минске подписан план сотрудничества стран в военной сфере. Его будет контролировать совместная рабочая группа. Свыше двух десятков направлений взаимодействия обозначены как первоочередные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси:

Вьетнамская страна заинтересована в образовании своих офицеров, курсантов на территории Республики Беларусь, в военных учебных заведениях по рядам направлений, по ряду специальностей. Наш уровень образования их очень интересует. Был подписан документ по созданию и деятельности рабочих групп по международному сотрудничеству. Данный документ уже определяет, что мы будем работать на плановой основе. Берется под четкий контроль реализация всех мероприятий, а их очень много, их больше 20 мероприятий в течение данного года. Данная группа будет вырабатывать предложения и контролировать, что мы достигли по определенным направлениям и по определенным задачам.

Вьетнамская сторона выразила интерес в обмене опытом с Вооруженными Силами Беларуси в миротворческой сфере. Напомним, 12 мая в Минске прошли переговоры Александр Лукашенко с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. На встрече было подчеркнуто, что в отношениях между странами закрытых тем нет, как результат – установление стратегического партнерства со ставкой на развитие экономики и выгодные совместные проекты.