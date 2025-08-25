Телефонный разговор Лукашенко и Трампа затмил переговоры в Анкоридже – Богодель

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Эта встреча Путина и Трампа, по большому счету, не спонтанная. Она готовилась заранее, и Президент нам пытался об этом говорить. Смотрите, сколько аспектов было перед этим подготовлено. Во-первых, учения ни с того ни с сего Беларусь относит вглубь территории, меняет параметры этого учения, изменяет сам формат и все остальное. Переговоры с американской стороной уже заранее. То есть много аспектов, которые подтверждают о том, что формат переговоров и сами переговоры, когда они состоятся, Александр Григорьевич наверняка знал.

И эта часть, что мы с вами видели, полет, с одной стороны, Владимира Владимировича Путина, с другой, который мы не видели (все следили, оказались не за тем самолетом). А с другой стороны это полет Трампа. И переговоры с нашим Президентом это, по-моему, было наиболее ярким. Может, в какой-то момент затмило переговоры, которые проходили в Анкоридже.

Все начали гадать, что происходит, по каким вопросам можно было позвонить. А ведь кто такой Трамп, помимо того, что он президент? Он прежде всего бизнесмен, можно даже сказать, бизнесмен от бога. И он понимает – долг красен платежом. И этот долг, который красен платежом, именно он таким образом и преподнес Александру Григорьевичу Лукашенко в самый яркий момент, когда весь мир следил за этим.