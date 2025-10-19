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О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным

19 октября 2025 16:56
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Ну а где недопониманий все меньше, так это в отношениях Минска и Москвы. На неделе министр обороны Беларуси отметил интенсивность развития военного сотрудничества между странами и что нужно не останавливаться на достигнутом. Ситуация вокруг Союзного государства не самая простая. Мы видим западный милитаризированный настрой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Только на этой неделе в Литве завершились очередные учения, в которых участвовали три тысячи человек и 650 единиц техники. В ходе маневров военные отрабатывали наступательные и оборонительные действия. Последние аккорды прозвучали на полигоне Пабраде, что в 15 километрах от нашей границы. А в среду в Латвии стартовали новые тренировки сил НАТО, которые продлятся три недели. Один из ключевых этапов состоится на Адажском полигоне, где военные задействуют танки и артиллерию.

На фоне враждебных действий НАТО военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска стало главной темой совместной коллегии оборонных ведомств двух стран. На встрече стороны подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам и подписали 14 документов. В том числе Программу стратегического партнерства в военной области на 5 лет.

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Что входит в этот документ, какие военные учения запланированы в ближайшее время и продолжатся ли поставки военной техники в Беларусь – об этом мы поговорили с Дмитрием Рябихиным.

Беларусь и Россия подписали программу стратегического взаимодействия – для чего она нужна?

Ольга Коршун: 
Беларусь и Россия подписали программу стратегического взаимодействия на ближайшие пять лет. Что входит в эту программу и, в целом, для чего она нужна?

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным-4

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Подписание данного документа на среднесрочную перспективу определяет основные направления развития сотрудничества в военной сфере. Данным документом предусмотрены различные механизмы развития сотрудничества. Это и консультации на различных уровнях, в том числе, к примеру, руководителя органов международного военного сотрудничества, это и рабочие группы по обмену опытом по различным направлениям сотрудничества, это и, конечно, высший консультативный орган – совместные коллегии Министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

От консультаций до учений – как Беларусь и Россия развивают партнерство

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным-6

Ольга Коршун: 
А в рамках этого плана сотрудничества запланированы совместные учения и другие мероприятия? Что будет проводиться?

Дмитрий Рябихин: 
Конечно, данным документом определен ряд основных направлений развития сотрудничества. Это планирование применения региональной группировки войск. Это вопросы развития объединенных военных систем. Это поддержание контактов руководства Вооруженных сил на постоянной основе. И это, безусловно, проведение мероприятий оперативной боевой подготовки.

После учений «Запад‑2025» – какие выводы сделали союзники?

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным-8

Ольга Коршун:
А что нас ждет в ближайшем будущем? Какие-то мероприятия можно назвать?

Дмитрий Рябихин: 
Буквально в недавнем прошлом мы завершили крайний этап совместной подготовки – это совместное стратегическое учение «Запад». С учетом поэтапности проведения данных мероприятий, в ближайшей перспективе будут проводиться мероприятия по подготовке специалистов и инструкторов.

Ольга Коршун: 
Вот вы уже сказали про «Запад‑2025». Было много шумихи в прессе насчет этих учений. И таким сюрпризом стало появление на полигонах определенных военных атташе. Например, из США. Никто не ожидал. Даже журналисты из Америки очень удивились, что военный атташе приехал и смотрел. И все мы ему показали открыто. Вот как вы оцените итоги этих учений – уже прошло время, ажиотаж спал, и, мне кажется, именно сейчас можно с холодной головой подойти к тому, что было. Что они показали и, возможно, как-то скорректировали наш план действий?

Дмитрий Рябихин: 
Республика Беларусь всегда придерживалась политики открытости и транспарентности. В текущем году со стороны Республики Беларусь в интересах стабилизации обстановки в европейском регионе были предприняты беспрецедентные меры. Впервые в истории мы пригласили все государства‑члены ОБСЕ в рамках Венского документа. Более того, в рамках двустороннего сотрудничества в наблюдении за учениями прибыли и наблюдали представители 23 иностранных государств, в том числе стран НАТО. Но здесь важно отметить, что участие представителей НАТО – это не вопрос развития сотрудничества, а вопрос нашей политики, направленной на поддержание мира и безопасности в регионе. Более того, в наших концептуальных документах закреплено, что мы готовы контактировать, готовы взаимодействовать, но при условии учета наших интересов и взглядов.

«Россия остается главным партнером» – о поставках вооружений

Ольга Коршун: 
Если вернуться к этому стратегическому плану взаимодействия, то будут ли поставки новых вооружений в нашу страну?

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным-10

Дмитрий Рябихин: 
Ни для кого не секрет: в текущем году в средствах массовой информации активно публиковались материалы о поступлении в Республику Беларусь новых образцов вооружения. Это были самолеты Су‑30, вертолеты Ми‑35, зенитно-ракетные комплексы «Тор». Данным документом предусмотрено дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новые образцы, которые будут поступать. Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения.

Какие-то современные угрозы учитывались при составлении документа стратегического сотрудничества?

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным-12

Дмитрий Рябихин: 
При определении основных направлений развития нашего двустороннего военного сотрудничества мы оценивали состояние военно-политической обстановки. Мы видим, что на рубежах Союзного государства продолжается активная милитаризация европейскими странами. Развивается военная и гражданская инфраструктура для применения различными группировками войск и сил. Беспрецедентно выделяются дополнительные средства на приобретение вооружения и военной техники. Повышается количество мероприятий оперативно-боевой подготовки, к сожалению, которые носят никак не оборонительный характер.

# Вооруженные силы # Вооруженные силы Беларуси # Дмитрий Рябихин # Беларусь-Россия # Союзное государство

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