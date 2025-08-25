Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Европа. Мы как к ней относимся? Определяют ли они наше действительно хорошее отношение, попытки договориться как слабость? Конечно определяют. И мы никогда с ними не договоримся. Посмотрите, во что сегодня превратилась Европа. Там сегодня, по большому счету, бал правит кто? В плане внешней политики – руководство Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и иже с ними… В плане военной политики руководят кто? Марк Рютте и все остальные.

Сегодня главам государств не дают возможности решать внешнеполитические вопросы. Мы можем сколько угодно восхищаться Орбаном, Фицо, всеми остальными, но они всегда подпишут и 19-й пакет санкций в отношении нас и в отношении Российской Федерации. И с этим проблем никаких не будет. И то, что сегодня вопросы стоят по «Дружбе» – вот этот государственный терроризм.

Какой государственный терроризм? Они нанесли удар по этой «Дружбе». Оттуда идет нефть России, вне всякого сомнения. 60-65 % нефти мы поставляем в Словакию, примерно столько же поставляем в Венгрию. А из Венгрии и Словакии, например, дизельное топливо – это первых два поставщика. Одни – 15 % дизтоплива, вторые – 12 % дизтоплива. На этом дизтопливе туда выезжают эти танки, боевые машины, все остальное. Индия поставляет еще 15 %, Турция еще порядка 12 %, и все за счет нашей нефти, которая туда поставляется.