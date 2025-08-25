Богодель: Америка получила от Украины всё, что ей нужно – она победитель в войне

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Европа. Мы как к ней относимся? Определяют ли они наше действительно хорошее отношение, попытки договориться как слабость? Конечно определяют. И мы никогда с ними не договоримся. Посмотрите, во что сегодня превратилась Европа. Там сегодня, по большому счету, бал правит кто? В плане внешней политики – руководство Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и иже с ними… В плане военной политики руководят кто? Марк Рютте и все остальные.
Сегодня главам государств не дают возможности решать внешнеполитические вопросы. Мы можем сколько угодно восхищаться Орбаном, Фицо, всеми остальными, но они всегда подпишут и 19-й пакет санкций в отношении нас и в отношении Российской Федерации. И с этим проблем никаких не будет. И то, что сегодня вопросы стоят по «Дружбе» – вот этот государственный терроризм.
Какой государственный терроризм? Они нанесли удар по этой «Дружбе». Оттуда идет нефть России, вне всякого сомнения. 60-65 % нефти мы поставляем в Словакию, примерно столько же поставляем в Венгрию. А из Венгрии и Словакии, например, дизельное топливо – это первых два поставщика. Одни – 15 % дизтоплива, вторые – 12 % дизтоплива. На этом дизтопливе туда выезжают эти танки, боевые машины, все остальное. Индия поставляет еще 15 %, Турция еще порядка 12 %, и все за счет нашей нефти, которая туда поставляется.
Андрей Богодель:
Я не хочу сказать, что надо все прекратить и перейти на карточки продовольственные. Понятно, что это бизнес, поэтому и война быстро никогда не остановится, потому что это капитализм. И когда российские войска вышли за три дня к Киеву, все подумали: е-мое, а мы заработать не успели.
И посмотрите, кто был переговорщиком в Стамбуле с российской стороны, с противоположной стороны. Решались вопросы большого бизнеса. И пока эти вопросы большого бизнеса будут решаться, этот конфликт будет продолжаться. Сегодня Америка в этой войне победила. Она сегодня победитель. Посмотрите, все, что нужно от Украины, она получила.
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