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Польша планирует приобрести у Швеции три подводные лодки

27 ноября 2025 08:17
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Тратить бюджетные деньги не на социальные расходы намерены и власти Польши. Варшава увеличивает инвестиции в Вооруженные силы. Страна планирует приобрести у Швеции три подводные лодки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует приобрести у Швеции три подводные лодки-2

Это покупка обойдется польским налогоплательщикам почти в три миллиарда евро. Субмарины предназначены для ведения боевых действий на морском дне и станут ключевым элементом для усиления обороны страны в Балтийском море. Первую подлодку Польша планирует получить уже в 2030 году. 

Польша планирует приобрести у Швеции три подводные лодки-4

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:
Это великий день для безопасности польского государства, великий день для польского военно-морского флота. Польша приобретет три подводные лодки по программе Orka. Это решение создает новую архитектуру безопасности на Балтийском море. 

Эта сделка стала одним из крупнейших и дорогих оборонных приобретений Польши на фоне наращивания военных расходов. Кроме того, в Варшаве уверены, что пополнение военно-морского флота страны усилит мощь НАТО в Балтийском регионе. 

# Польша # НАТО # Вооруженные силы # Оружие и боеприпасы

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