Петровский: Беларусь – это островок свободного мира, здесь ерундой не занимаются и мосты не минируют

Петр Петровский, политолог:

В чем плюс, что я родился в Беларуси? Адекватное общество, адекватное государство, ерундой не занимаются, мосты не минируют, мозг всякой ерундой не забивают, никаких парадов розовых там не проводят. И получается, что это островок свободного мира.

Я могу читать белиберду какую-то. Никто не запрещает. Бери, читай современных этих там Петера Слотердайка немецкого, возьми, почитай. Почему бы и нет, да? А с другой стороны, я могу Ильенкова почитать, да? А, например, в Польше за Ильенкова меня еще могут и посадить. В Литве, если найдут, что я пропагандирую тут, видите ли, тоталитарную идеологию. Вот в чем дело. Я свободный человек здесь. И вот то, что мы свободные, я всем на Новый год тоже пожелаю, чтобы мы были как минимум такими свободными, как мы сегодня.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас на самом деле самая свободная страна. У нас абсолютная свобода творчества, мысли, духа.

Петр Петровский:

У нас, пожалуйста, твори, что хочешь, делай, что хочешь, но в рамках закона. Точка. Все. А там нет, у тебя есть эти шаблоны жесткие. И если ты шаг вправо, шаг влево, тебя через астракизм, через культуру отмены. Какая это культура? Это я бы назвал технологию отмены. Потому что это не культура, бескультурье, это отсутствие.

Кстати, если говорить про Европу, как они любят, на чем она? На античной философии строится, римское право, христианские ценности. Античная философия строилась всегда на дискуссии, на диспуте. И что получается? Я открываю учебники западные, там один либерализм вбивается в голову, что это истина в последней инстанции. Открываю учебник по философии китайский, либо иранский, иранский учебник «введение в философию». И там в стиле диспута построен вопрос: вот как относиться к этому, как относиться к тому, какие, что. То есть обучается культура диспута, доказательств, свободного мышления. И этого я на Западе не вижу.

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