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В Эстонии заявили о неизбежности введения обязательной военной службы для женщин

17 апреля 2025 17:16
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Эстония – и без того небольшая страна – страдает от хронической демографической проблемы. Население стареет, а рождаемость неустанно падает. И вот на фоне этой нерадужной тенденции Таллин нашел «красивое» решение проблемы дефицита призывников в военкоматах. Причем красивое в прямом смысле. Вслед за Литвой и Латвией Эстония заговорила о призыве женщин на срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии заявили о неизбежности введения обязательной военной службы для женщин-2

Как сообщают в командовании, их нужно привлечь не только приходить в армию добровольно, но и мотивировать идти на службу. Первыми об этом заговорили в Риге, где инициативу поддержал министр обороны Спрудс. Оптимальным временем может стать 2028 год, когда на военную службу планируется призвать 4 тысячи человек. До этого нововведение будет уточняться, чтобы адаптировать для женщин оборудование, одежду, а также обмундирование. Так что совсем скоро Вооруженные Силы стран Балтии буквально «расцветут».

# Международная политика # Вооруженные силы

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