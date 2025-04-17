В Эстонии заявили о неизбежности введения обязательной военной службы для женщин

Эстония – и без того небольшая страна – страдает от хронической демографической проблемы. Население стареет, а рождаемость неустанно падает. И вот на фоне этой нерадужной тенденции Таллин нашел «красивое» решение проблемы дефицита призывников в военкоматах. Причем красивое в прямом смысле. Вслед за Литвой и Латвией Эстония заговорила о призыве женщин на срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают в командовании, их нужно привлечь не только приходить в армию добровольно, но и мотивировать идти на службу. Первыми об этом заговорили в Риге, где инициативу поддержал министр обороны Спрудс. Оптимальным временем может стать 2028 год, когда на военную службу планируется призвать 4 тысячи человек. До этого нововведение будет уточняться, чтобы адаптировать для женщин оборудование, одежду, а также обмундирование. Так что совсем скоро Вооруженные Силы стран Балтии буквально «расцветут».