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В Польше в 2026 году резко увеличат финансирование военных спецслужб

30 декабря 2025 19:43
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В Польше в 2026 году резко увеличат финансирование военных спецслужб. Расходы на разведку и контрразведку планируется удвоить по сравнению с предыдущими годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства направят на техническое переоснащение, развитие инфраструктуры и укрепление системы безопасности в разных регионах страны. Параллельно запланированы вложения в модернизацию силовых структур и строительство защитных сооружений. Стоит отметить, что оборонные расходы государства на данный момент составляют 45 миллиардов евро и уже кратно превышают траты на социальную сферу.

# Международная политика

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