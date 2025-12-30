Петровский: мы должны делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию

Петр Петровский, политолог:

Мы должны ценить свою культуру в конце концов. Столько советских песен про Новый год. Много примеров можно привести. В конце концов, было когда католическое Рождество, будет православное Рождество, а если посмотреть какие там поют песни.

Они вообще к нашей культуре особо не имеют отношения. Это либо какие-то немецкие, альпийские песенки, либо это какие-то английские песни.

Я с этим согласен, но для этого мы должны ценить свое, крутить свое и делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию.

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