Прямой эфир

Петровский: мы должны делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию

30 декабря 2025 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Пётр Петровский.

Петровский: мы должны делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию-2

Петр Петровский, политолог:
Мы должны ценить свою культуру в конце концов. Столько советских песен про Новый год. Много примеров можно привести. В конце концов, было когда католическое Рождество, будет православное Рождество, а если посмотреть какие там поют песни.

Они вообще к нашей культуре особо не имеют отношения. Это либо какие-то немецкие, альпийские песенки, либо это какие-то английские песни.

Я с этим согласен, но для этого мы должны ценить свое, крутить свое и делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию.

Читайте также:

Петровский: геополитическая задача США – взять под контроль все сырьевые центры

Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым

Петровский: Беларусь – это островок свободного мира, здесь ерундой не занимаются и мосты не минируют

# Петр Петровский # Григорий Азарёнок # Авторская журналистика на СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым
30 декабря 2025 19:24

Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шагать по Беларуси
30 декабря 2025 18:11

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает шагать по Беларуси

Новогоднее чудо для маленьких белорусов! Телеканал СТВ поддержал проект «Наши дети»
30 декабря 2025 17:59

Новогоднее чудо для маленьких белорусов! Телеканал СТВ поддержал проект «Наши дети»